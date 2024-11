Paul London fue Chyna para un videojuego de la WWE

No es nada nuevo que un luchador haga captura de movimientos para otros en la grabación de un videojuego de WWE. Trey Miguel de TNA lo hizo para Cody Rhodes en WWE 2K24. También LA Knight para varios nombres, como R-Truth. Y, de la misma manera, el ex de la compañía Paul London. No solo para hombres sino también para mujeres como Chyna. Así lo revela en una reciente entrevista con Fightful.

► Los videojuegos de WWE

«Es curioso, porque he hecho más trabajo de captura de movimiento para otros luchadores que para mí mismo. Incluso hice captura de movimiento como Chyna en un juego. Disparé cañones y cosas así. Recuerdo más haberme escaneado para los juguetes que para el videojuego. Como ya soy mayor, no soy mucho de videojuegos a menos que funcionen con monedas, pero logré molestar a Edge en un torneo de videojuegos en Chicago y perdí en la final contra ese tramposo de videojuegos, ese glotón de videojuegos, Shelton Benjamin. Se quedó con ese título año tras año, pero estaba obsesionado con los videojuegos y todos los que juegan a videojuegos. Iba a ver a mis parientes en Denver y ellos estaban jugando al juego. Creo que esa fue la única vez que lo jugué, aparte de lo de WrestleMania. Es genial. Son demasiados botones para mí, amigo. Es demasiado avanzado para mí. Yo soy de esos que solo aprietan botones cuando se trata de eso. Dame A, B, arriba, abajo, izquierda, derecha, select, start. ¡Vamos a darle!»

London también aprovechó la conversación para criticar a AEW:

«Solo me alegra que quien haya escaneado las caras de AEW… me alegra que quien haya hecho eso no haya hecho la mía.»

¿Eres fanático de los videojuegos de lucha libre? ¿Prefieres WWE 2K o AEW: Fight Forever?