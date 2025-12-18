Paul Londo verá acción en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Paul London luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Paul London, uno de los competidores más creativos, impredecibles y poco convencionales de su generación, aporta un auténtico toque de sorpresa al combate más grande y caótico del año en MLW. Innovador, provocador y artista de alto riesgo a partes iguales, London prospera donde la estructura se desmorona, convirtiendo a Battle RIOT en un campo de batalla excepcionalmente peligroso para todos los demás participantes.

La carrera de London se ha definido por el movimiento, la imaginación y la disposición a luchar a su manera. Ya sea surcando el aire, atacando desde ángulos inesperados o provocando errores en sus oponentes, London no solo compite, sino que interrumpe. En un combate donde 40 competidores entran a intervalos escalonados y las alianzas se forman y se desintegran en segundos, la disrupción puede ser letal.

El Battle RIOT comienza con dos competidores, con un nuevo combatiente entrando cada 60 segundos. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. No hay descalificaciones, lo que significa que las armas, el caos y los ataques sorpresa forman parte de la lucha. El último competidor en pie tiene garantizada una oportunidad futura por el Campeonato Mundial de MLW.

Para London, el RIOT representa más que solo sobrevivir: es una oportunidad para forjar una carrera en una noche. Con sentido del ritmo, perspicacia y un profundo conocimiento del caos controlado, London podría superar en maniobras a oponentes más grandes y fuertes, y aprovechar la locura.

El 29 de enero, cuando el reloj de cuenta regresiva llegue a cero y el ring se llene de cuerpos, una cosa será segura: Paul London no jugará según las reglas de nadie más.