Paul Heyman: «WWE seguimos adelante sin The Rock»

The Rock fue uno de los responsables de uno de los momentos más impactantes de la historia de WWE en este mismo 2025 (el cambio a rudo de John Cena) pero desde entonces ha estado desaparecido. Es más, el 17 veces Campeón Mundial es nuevamente técnico (y tiene como nuevo oponente a Brock Lesnar).

► WWE sigue adelante sin The Rock

Durante su reciente visita a The Ariel Helwani Show le preguntaron a Paul Heyman sobre «El Jefe Final» y comentó lo siguiente:

“Sí había un plan. Se vino abajo y seguimos adelante sin eso.”

También habló sobre Travis Scott y lo que se ha estado diciendo de su preparación para luchar y la molestia que habría causado en la empresa:

“No sé si ya terminó su relación con WWE. En cualquier reunión en la que estuve con Travis Scott, me llevé bien con él. ¿He oído cosas? Sí. ¿Conozco la veracidad de eso? No, no he escuchado la versión de Travis. Me gusta su música, me gusta el tipo de mujeres con las que tiene hijos… ojalá yo estuviera saliendo con una de esas hermanas. No lo estoy. Él estuvo casado con una. Le va mejor que a mí en la vida personal.”

Y volviendo a Dwayne Johnson, «El Oráculo» añade:

“No sé qué pasó con Dwayne. Eso es algo que deberían preguntarle a él directamente, que venga aquí a estos hermosos estudios de Yahoo y que lo explique por sí mismo. No lo sé. O que venga Brian Gewirtz, seguro él puede contar su versión. Yo no tengo idea. Especialmente en WrestleMania, ya tenía suficiente en mi plato como para preocuparme por lo que pasó con la historia entre Cody Rhodes y John Cena.”