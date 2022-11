Muchos consideraron como uno de los clavos en el ataud de WCW el que David Arquette se convirtiera en su Campeón Mundial de Peso Completo. ¿Eso hubiera ocurrido de haber ganado Logan Paul el Campeonato Indiscutible? Probablemente no. No obstante, Paul Heyman considera que WWE evitó una situación similar a la de la estrella de Hollywood con el joven luchador. Lo explica en su reciente entrevista en After The Bell de WWE with Corey Graves.

► «WWE evitó una situación a lo David Arquette con Logan Paul»

“Sabes, todo el concepto sería, ¿quién encaja realmente con nuestro producto? ¿Quién tiene conocimiento del producto, quién puede hablar con elocuencia sobre lo que hacemos y qué dirá después de su experiencia aquí? No nos sirve de nada traer a alguien, y gastamos todo este tiempo y dinero de televisión, y ponemos nuestra máquina promocional detrás de alguien, y luego van, escriben un libro y dicen: ‘Qué tiempo de mi*rda tuve en la WWE’. Eso no nos hace ningún bien.

«La idea es encontrar personas que tengan algún tipo de apreciación de la forma de arte que se muestra aquí todas las noches. Mira su combate con The Miz. Vino a jugar. No se trataba simplemente de que alguien dijera: ‘Está bien, ¿qué puedo hacer para salirme con la mía?’ Era alguien que quería montar un espectáculo. Es alguien que quería que su combate fuera juzgado frente a todos los demás combates del programa. Y el espectáculo fue SummerSlam, así que fue un gran evento.

«Y fue competitivo. Competitivo con todos los demás en el programa, tratando de tener el mejor combate de la noche, tratando de entretener a la audiencia más que cualquier otra de las atracciones destacadas. Dice mucho. No es alguien que dice: ‘Está bien, está bien, solo dime lo que necesito saber y está bien, lo haré, trataré de no arruinarlo’. Es alguien que vino a competir con todos los demás en la lista. Eso es realmente impresionante. Eso es alguien que lo quiere. Es alguien que se toma esto en serio.

«Puede ir a la WWE y decir: ‘Si doy ese golpe de suerte, me convierto en el campeón. Me tienes los 365 días del año para promocionar esto’. No sería un David Arquette con el título. Él no lo estaría. Él no sería una desgracia. Se lo toma muy en serio”.

¿Qué opináis de las palabras de Paul Heyman?