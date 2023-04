Recientes interacciones tuiteras entre Paul Heyman y Conor McGregor poco después de la compra de WWE y su “fusión” con UFC como empresas pertenecientes a una misma matriz, Endevour, resultan cuanto menos interesantes.

El martes, McGregor publicó esta imagen, considerándola estampa “inevitable”.

Que recibió respuesta vía Heyman.

Pero seguidamente, “The Notorious” quiso cerrar el intercambio con una lección de anatomía.

Careful Grampa. I’ll show up and break your jaw in 3 places. https://t.co/dUkpQg1nmV

Ariel Helwani ha tenido una última semana bastante movida entrevistando a varios nombres de peso. Y uno de ellos fue Paul Heyman, cuyo “beef” tuitero con Conor McGregor supuso punto de interpelación. Heyman, entonces, emuló cierto discurso pronunciado por Roman Reigns tres años atrás.

«No soy abuelo, pero aprecio el hecho de ser suficientemente viejo para ser número y seguir ahí en la cima. Me gustaría ver si Conor McGregor sigue ahí con 57, en la cima de la industria. Veremos si sigue siendo relevante a los 57. Veremos si incluso sigue vivo a los 57 con el estilo de vida que lleva, número dos. Número tres, no es que me tuiteara, yo elegí pelear con él. Seamos sinceros. Como un quiero y no puedo ser Roman Reigns, imitó el estilo de Paul Heyman. Tú sabes, un título en cada hombro, y tú sabes, se dio bombo a sí mismo, por supuesto. Tú sabes, el autopromotor definitivo, Conor McGregor, tú sabes, 5’4 pies de alto y 155 libras. Así que con eso presente, dije: ‘Mira a Conor McGregor, un quiero y no puedo ser Roman Reigns’. Y por supuesto, tú sabes, él dijo: ‘Oh, ten cuidado abuelo. Te romperé la mandíbula en tres partes’.

«Mi padre era un tipo del Bronx bastante curtido en las calles, tú sabes. Mi padre solía decir: ‘Si vas a pegarle a alguien, no le dices que vas a golpearlo en la cara, que vas a darle una paliza, que vas a por él. ¿Sabes lo que harán si quieren darte una paliza? Caminarán hacia ti y te pegarán.

«Es bueno hablando, pero no va a ir por ‘The Wise Man’. Y si viene a por ‘The Wise Man’, ¿qué pasaría si le doy un golpe fortuito, como el que él le dio a [José] Aldo? ¿Y si le doy un golpe fortuito? ¿Qué pasaría? Si él me vence, ¿a quién le importaría? Soy un ‘Wise Man’ de 57 años. Soy un chico judío del Bronx. ¿Eso sería una pelea dura para Conor McGregor? No lo veo queriendo pelear con Roman Reigns, pero oye, escucha, las personas pequeñas hacen cosas que sus pequeños cerebros les dicen. Y me parece bien, porque me gusta el pequeñín. Me parece divertido. Como un payaso. Tú sabes, como un payaso. Está ahí para que yo me divierta».