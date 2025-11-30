Paul Heyman: «The Vision estelarizará WrestleMania 42»

A inicios de esta semana, bajo entrevista con ESPN, Paul Heyman quiso vender que Survivor Series: WarGames, cual Royal Rumble, sería este año una suerte de previa de la próxima WrestleMania.

«Esto es realmente un infomercial para WrestleMania. Porque, como debes saber a estas alturas, hay un impulso publicitario enorme para anunciar que los boletos individuales para WrestleMania Noche Uno y WrestleMania Noche Dos salen a la venta en ‘Black Friday’. «Así que estamos ahí afuera mostrándole al mundo: ‘Oigan, miren este espectáculo. Miren de qué se trata WWE, y nuestro show más grande del año, WrestleMania, cuyos boletos individuales salen a la venta’. Esta es nuestra audición para que el mundo venga a Las Vegas para WrestleMania, al mismo tiempo que damos el máximo valor por el dinero y el WarGames más grande de todos los tiempos».

► WarGames y sus consecuencias

Tras Survivor Series: WarGames, durante su post-show, Paul Heyman fue preguntado por aquellas declaraciones. Y el veterano mánager pareció incluso dibujarnos parte del cartel que podría presentar WrestleMania 42.

«Creo que es obvio que The Vision estelarizará WrestleMania. El Campeón Mundial de Peso Completo fue puesto de espaldas planas por Bron Breakker. El mejor equipo de todos los tiempos fue neutralizado por The Vision. ‘The Tribal Chief’ fue tumbado por ‘The Beast’ Brock Lesnar. El Campeón Indiscutible de Peso Completo, Cody Rhodes, perdió en un combate que su padre creó».

Según lo que comenta Heyman, el grueso del cartel de WrestleMania 42 lo compondrían un duelo entre CM Punk y Breakker por el título que ostenta el primero, otro entre Roman Reigns y Lesnar y un choque donde The Usos irían contra Reed y Austin Theory; este último ya revelado extraoficialmente como el atacante misterioso.

Dave Meltzer publica en el más reciente Wrestling Observer Newsletter que Seth Rollins tenía previsto estelarizar la segunda noche de WrestleMania 42 en un mano a mano con Reigns, pero por su lesión tales planes habrían quedado cancelados. ¿Se enfrentarán entonces por séptima vez Reigns y Lesnar el próximo abril?