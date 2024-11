Ni Steve Austin vs. Vince McMahon, ni el camino de Daniel Bryan a WrestleMania 30, ni The Streak vs. The Career, Paul Heyman elige la mejor historia de WWE: The Bloodline Saga. Una trama de la que él mismo es parte fundamental y que tiene un hueco destacable en Survivor Series: WarGames.

► The Bloodline Saga

«Debido a la longevidad que ha tenido esta historia, tendría que clasificarla como la número uno«, dice «The Wiseman» a Shakiel Mahjouri de CBS Sports cuando le pregunta dónde ubicaría esta historia en la historia del wrestling. «Los años de mayor éxito económico de los Horsemen no duraron tanto. Los años de mayor éxito económico de la NWO no duraron tanto. Los años de mayor éxito económico de (Steve) Austin contra (Vince) McMahon no duraron tanto. (Hulk) Hogan contra (Randy) Savage. Hogan contra (Roddy) Piper, que puso a WrestleMania 1 en el mapa. En términos de narrativa general y del constante flujo y reflujo de cómo afecta el entorno de otras historias y cómo estas se cuentan, sugeriría que es la más significativa, la que más dinero ha generado, la que ha tenido mayor longevidad, ha mantenido el mayor interés y, en general, lo ha logrado siendo la más intrigante y cautivadora. Porque en cada giro, ves a los personajes no solo siguiendo lo que dicta la historia, sino que los efectos a largo plazo del desarrollo y la evolución de estos personajes nunca se pierden. Si algo sucede que cambia a Roman Reigns en 2022, no ignoramos ese hecho en 2024. Influye en lo que está ocurriendo en 2024. Debido a eso, y porque mantenemos la coherencia, la clasificaría como la número uno. Dejando a un lado toda falsa modestia».

¿Estás de acuerdo con el miembro del Salón de la Fama?