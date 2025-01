Paul Heyman: «Soy el más grande de la historia»

Paul Heyman se niega a ser considerado «uno de los más grandes de todos los tiempos». Lo que para muchos sería un elogio, el miembro del Salón de la Fama no lo valora así. Y realmente no faltan quienes lo posicionan como el manager más notorio que ha habido en la historia de la lucha libre profesional. De la misma manera, tampoco quienes lo ponen en una lista junto a Bobby «The Brain» Heenan, Paul Bearer, Jim Cornette o Jimmy Hart.

► El más grande

«The Wiseman» fue entrevistado recientemente por Logan Paul en Impaulsive y no tuvo dudas al realizar las siguientes declaraciones sobre su persona:

“No me halaga en absoluto… si tu pareja se despierta a tu lado y te dice: ‘Eres uno de los mejores amantes que he tenido’, ¿es un ‘cariño, estamos gastando dinero en la cama’? ¿O es una llamada al abogado de divorcio? ‘Uno de’ no es nada halagador. El objetivo es ser el mejor. Cuando escriben ‘uno de’ en la biografía acreditada de Paul Heyman, eso mata automáticamente su credibilidad, y cualquiera que siga esta industria sabe que no soy ‘uno de’ nada. Soy el GOAT, y eso debería ser reconocido, aceptado, respetado y venerado. Cuando leen Wikipedia y dice ‘uno de’, miran eso y dicen: ‘al diablo con Wikipedia’. Si Wikipedia quisiera corregir ese error, están invitados a cambiar esa biografía para que sea históricamente precisa.”

¿Alguien lo pone en duda?

Paul Heyman es una de las figuras más influyentes en la lucha libre. Comenzó su carrera en la década de 1980 y se destacó no solo como manager sino también como promotor y creativo durante cuatro décadas. Fundó ECW, compañía que revolucionó la industria en la siguiente década. Cuando cerró, se unió a WWE, donde no solo se desempeñó en los roles mencionados sino que fue clave en el éxito de luchadores como Brock Lesnar, CM Punk o más recientemente Roman Reigns. Asimismo, fue inducido al Salón de la Fama. En 2025, está por ver cómo continúa su relación com «The Tribal Chief» después de que este recuperara el ula fala.