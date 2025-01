Paul Heyman: «¿Yo como jefe creativo de la WWE…?»

Paul Heyman imagina si las historias de WWE dependieran de él, de si van a cambiar estando en Netflix, y señala el logro por el que cree que va a ser recordado. Todo ello en una reciente entrevista con Screenrant de la cual hablamos anteriormente haciéndonos eco de otros temas de los que habla también el miembro del Salón de la Fama de la WWE.

► Si tuviera el control creativo…

«No tengo ninguna visión de tener control creativo absoluto. Soy fan de lo que Paul Levesque está haciendo en este momento y me encanta cómo tantos talentos han sido elevados al estatus de evento estelar desde que él asumió el control creativo. Cuando Paul Levesque tomó las riendas de la creatividad, Roman Reigns era el hombre. Es decir, Roman Reigns era el sol alrededor del cual todos los demás planetas orbitaban. Y ahora tenemos múltiples estrellas principales.

Tenemos a Cody Rhodes, que es un campeón muy digno. Tenemos a Gunther, que también es un campeón increíble. Tenemos a Bron Breakker, que está ascendiendo en las filas más rápido que nadie que haya visto. Tenemos a CM Punk de vuelta. Tenemos a Seth Freakin’ Rollins dando una clase magistral cada vez que pisa el ring. ¿Cómo puedes encender la televisión de WWE y no quedar cautivado por todo lo que hace Rhea Ripley? ¿Cómo puedes ver la televisión de WWE y no estar fascinado por el nivel de rendimiento que Liv Morgan ha mostrado en el último año, sin mencionar la mejora de Nia Jax y en lo que se ha convertido como personaje? Y luego miras al resto del roster, que ahora están luchando y esforzándose para entrar en ese nivel de evento estelar: Kevin Owens, Randy Orton, Street Profits, Bronson Reed…

Es decir, por Dios. ¿Alguien se ha vuelto tan comprendido y respetado por el público en términos de su habilidad, y a la vez tan vilipendiado por lo que hace, más rápido que Jacob Fatu? Y Solo, que antes de WrestleMania era prácticamente mudo, ahora toma el micrófono y se ha convertido en el mayor retador que Roman Reigns haya enfrentado, al punto de que Solo sale con el Ula Fala y se declara Jefe Tribal, y la gente se enfurece porque sabe que tiene un reclamo válido para serlo. ¿Quién podría haber imaginado eso? Todo esto bajo la dirección creativa y la coordinación de contenido de Paul Levesque.

Así que, aunque aprecio la pregunta, no tengo ningún deseo de tener autonomía creativa total porque creo que lo que estamos presentando ahora —y creo que la taquilla, los ratings, las cifras y las ventas de merchandising lo respaldan— es el mejor producto que hemos tenido jamás. En cuanto a los desarrollos futuros, Seth Rollins contra CM Punk es un combate soñado. Roman Reigns contra Solo es un combate soñado. Roman Reigns contra Seth Rollins es un combate soñado. Roman Reigns contra CM Punk es un combate soñado. Roman Reigns contra Jacob Fatu es un combate soñado. CM Punk contra Jacob Fatu es un combate soñado. Seth Rollins contra Jacob Fatu es un combate soñado. Bronson Reed, cuando se recupere de su lesión, enfrentándose a Jey Uso, para mí, es fascinante. Seth Rollins contra Jey Uso, CM Punk contra Jey Uso, The Usos contra los Tongans, The Usos contra Bronson Reed y Jacob Fatu. Y solo estoy hablando de combates dentro de nuestro círculo.

Mira el resto del roster. Mira los combates soñados que aún no hemos visto. Bron Breakker contra cualquiera, para mí, es un combate interesante. Mira lo que hace Gunther. Mira los combates por el campeonato que Gunther ha ofrecido en televisión en los últimos meses. Mira el ascenso de Damian Priest. Dame un oponente para Damian Priest y dime que no te interesa; te diré que eres un mentiroso. Y luego, por supuesto, llegamos al lado femenino del roster. Y, Dios mío, los combates soñados que tenemos para ofrecer en esa división ahora son asombrosos.

Así que creo que tenemos la bendición y la oportunidad de perseguir nuevos combates, nuevos eventos principales y enfrentamientos en diferentes combinaciones que nunca se han visto antes, y más de ellos de los que jamás hemos tenido disponibles para nosotros o para el público«.

► ¿WWE cambiará en Netflix?

«Espero que sí. Espero que el producto siempre esté evolucionando. Roman Reigns y yo siempre decimos que, si podemos mirar hacia atrás y ver cosas que hicimos hace seis meses, y ni siquiera podemos soportar verlas, entonces no hemos mejorado mucho, ¿verdad? Por supuesto que el producto cambiará cuando esté en Netflix. ¿Cómo no iba a hacerlo? Es la plataforma de streaming más grande del mundo. Es el portal de distribución ahora para cualquiera que busque un nivel de prestigio o colocación en la cultura. Así que, una vez que estemos en Netflix, la forma en que presentamos el producto debe cambiar, debe evolucionar, debe mejorarse, debe ser potenciada y elevada. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo no aprovecharíamos esa oportunidad?

Y conociendo a Paul Levesque como lo conozco, él aprovechará esa oportunidad. Por supuesto que lo hará. Todos compartimos esa mentalidad. Estamos en un entorno creativo ahora mismo. Estamos emocionados de ir a trabajar. Hay una vieja expresión, y creo que la primera vez que la escuché, aunque estoy seguro de que no fue la primera vez que se dijo, fue por Vince McMahon Sr., Vincent James McMahon.

La escuché cuando tenía 16 o 17 años en el vestuario del Madison Square Garden. Tenía un rollo de monedas en la mano, y alguien estaba quejándose de algo. Y Vince le dijo a esta persona: ‘Entonces deberías dejar de trabajar para mí y encontrar un lugar donde trabajar que te haga feliz. Pero no quiero que estés aquí si no eres feliz’. Y alguien le preguntó a Vince Sr.: ‘¿Tú eres feliz?’. Y él respondió: ‘Sabes, escucho a la gente decir todo el tiempo: ‘Me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar’. Yo me levanto por la mañana y me digo a mí mismo: ‘¡Dios mío, tengo la oportunidad de ir a trabajar!». Y esa es la mentalidad aquí ahora. Todos tenemos la oportunidad de trabajar. Nos levantamos por la mañana y empezamos el día corriendo porque estamos en un entorno creativo donde tenemos la oportunidad de trabajar. Y todos entendemos qué vida tan afortunada tenemos al hacerlo.

Así que, sí, el producto cambiará en Netflix. Sí, será intencional. Sí, será con la ayuda y la interacción de la audiencia misma. Y no, no hago predicciones al respecto porque la cultura será diferente cuando lleguemos a Netflix. Y esa misma cultura dictará hasta qué punto profundizamos en las capas de las historias. Al mismo tiempo, la responsabilidad recaerá en nosotros en términos de impulsar esa cultura. De la misma manera en que la música impulsa su cultura, de la misma manera en que el fanatismo por las zapatillas impulsa su cultura, de la misma manera en que la música puede influir en la moda, el deporte y otras culturas, nosotros impulsaremos la cultura. Solo necesitamos integrarnos en ella primero».

► Un logro para ser recordado

«No puedo responder eso porque no soy la audiencia. Si trajeras a una sala llena de personas que han sido testigos de mi trayectoria, algunos te dirían que, en sus vidas, ECW cambió su forma de ser fanáticos. No creo que haya muchas cosas en la carrera de alguien que puedan compararse con ser parte de Brock Lesnar conquistando la racha invicta del Undertaker en WrestleMania. Ese fue un momento en el que el tiempo realmente se detuvo.

Y, nuevamente, por mucho que ECW haya sido una verdadera revolución o evolución, una auténtica disrupción de toda la industria, puedo decir lo mismo sobre The Bloodline. Lo que Roman Reigns se propuso crear desde el momento en que terminamos juntos en pantalla como un equipo, es tan disruptivo como lo fue ECW en los años 90. Roman Reigns ha cambiado el enfoque de la lucha profesional y el entretenimiento deportivo.

Roman Reigns ha transformado la manera en que los artistas trabajan aquí. Roman Reigns ha modificado la forma en que se presenta un talento de primer nivel en televisión y las expectativas que se tienen de ese talento. El hecho de que haya sido la pieza central del primer año en que WWE generó $1,000,000,000 en ingresos y que ahora estemos en cifras de miles de millones anuales con él todavía como la estrella indiscutible, dice mucho al respecto. Nada es más grande o mejor que esto.

Así que realmente no sé a qué está ligado mi legado. He sido increíblemente bendecido en mi vida por formar parte de tantos momentos cruciales en la historia de esta industria que realmente depende de la audiencia y de aquellos afectados por lo que hacemos determinar cuál tuvo el mayor impacto, cuál es el más memorable, cuál es, por así decirlo, la tarjeta de presentación de todo el trabajo que hemos presentado».

