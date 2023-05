En el estelar de Night of Champions, Kevin Owens y Sami Zayn lograron defender con éxito el Campeonato Indisputable de Parejas WWE frente a Roman Reigns y Solo Sikoa, pero esto podía no haber sido posible de no mediar la acción de Jimmy Uso, quien sorprendió al Universo WWE al atacar al Jefe Tribal, poniendo fin a The Bloodline tal como lo conocíamos, y ante la incredulidad de su hermano Jey.

► El próximo SmackDown definirá el futuro de The Bloodline

La traición de Jimmy Uso a Roman Reigns en WWE Night of Champions conmocionó al mundo de la lucha libre, y evidentemente esto no iba a quedarse sin que algunos de los involucrados reaccionen. De hecho, Paul Heyman compartió un video en su cuenta de Twitter donde se encontraba abordando un jet privado junto a Roman Reigns y Solo Sikoa, aunque estos no aparecieron en el mismo. Heyman declaró que The Bloodline enfrentará las acciones de Jimmy de frente durante el próximo episodio de SmackDown, programado para el viernes.

“Vuestro jefe tribal, Solo y yo, regresaremos a casa desde #WWENOC. Hablaremos de esto en detalle el viernes en #SmackDown”.

El universo de la WWE espera ansiosamente el próximo episodio de SmackDown, donde sin duda se abordarán las consecuencias de la traición de Jimmy Uso, dejando en segundo plano la celebración que estaba prevista por los mil días como campeón que cumplió Roman Reigns este fin de semana. Es posible que estos eventos conllven a un eventual enfrentamiento entre Roman Reigns y Solo Sikoa contra The Usos, probablemente para Money in the Bank.