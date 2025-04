Paul Heyman revela su «Last Man Standing» favorito

Brock Lesnar y Roman Reigns, se enfrentaron en un combate de Last Man Standing por el Campeonato Universal Indisputable WWE en SummerSlam 2022, un combate que generó muchos momentos virales, como por ejemplo, cuando Lesnar volcó el ring con un tractor. Al final, la victoria fue para el Jefe Tribal, quien retuvo su título.

► Roman Reigns y Brock Lesnar se enfrentaron en SummerSlam 2022

Roman Reigns y Brock Lesnar fueron los últimos clientes de Paul Heyman, quien calificó su combate de SummerSlam 2022 como el mejor Last Man Standing de todos los tiempos. Esto fue lo que dijo durante una entrevista reciente con «SHAK Wrestling».

«Si ese no fue el mejor combate de Último Hombre en Pie de todos los tiempos, que alguien me envíe el video de uno que sea mejor que ese, el número uno. En segundo lugar, lo único que recuerdo es que los Usos me ayudaron a volver al vestuario. Roman estaba delante de nosotros. Cuando Roman se giró para levantar a los del pasillo, alguien literalmente encima de nosotros, se inclinó sobre la barandilla… Y dijo: ‘¡Buena captura del micrófono, Jefe Tribal!’. Y Jimmy Uso, por supuesto, se giró hacia mí y dijo: ‘¡Mi chico tiene manos, ¿verdad?’.»

Reigns y Lesnar se enfrentaron por última vez en SummerSlam 2022, pero previo a este combate, ambos se vieron las caras en WrestleMania 38, donde unificaron los campeonatos Universal y de la WWE, con victoria del Jefe Tribal. Reigns conservaría estos títulos hasta su derrota en WrestleMania 40 ante Cody Rhodes.