El pasado sábado 12 de julio, vimos la última lucha de Goldberg, quien se despidió frente a su gente en Atlanta, Georgia. Allí disputó su combate contra Gunther, con el Campeonato Mundial de Peso Completo en juego, y si bien no pudo lograr la victoria, dejó una buena impresión (dadas las circunstancias), y ahora puede descansar tranquilo, más aún que cerró toda posibilidad a un nuevo combate, pese a que igual estaba molesto porque las cosas no salieron como él hubiera querido en su última noche como luchador.

► Las expectativas de Goldberg eran muy altas para su retiro

Goldberg tuvo la oportunidad de dar un discurso después de su combate principal del sábado por la noche, pero el tiempo fue muy limitado, ya que ni siquiera duró un minuto en el aire, y eso generó molestia tanto en el ex luchador como en sus fanáticos, quienes esperaban un mejor manejo del reloj en esa noche.

Paul Heyman habló en el reciente Ariel Helwani Show y confirmó que Goldberg tenía expectativas muy altas para ese combate. Al final, obtuvo lo que obtuvo, y no dudará en dejar claro que no está del todo satisfecho.

«Bill Goldberg tenía expectativas muy altas en la WWE. En su mente, no se cumplieron. Podría decir que Bill Goldberg se equivocó. Podría decirles que la WWE se equivocó. Puedo decirles que así es como se sentía Bill Goldberg, y no tiene reparos en expresar lo que siente».

Habrá que ver si Goldberg regresa para otra aparición en la WWE en el futuro, pero al menos pudo retirarse en sus propios términos y dando una dura batalla y su mejor combate en la era reciente con la compañía.