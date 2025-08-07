Paul Heyman resalta el apoyo que recibe Karrion Kross

En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su contrato estaba por expirar. Tras lo sucedido en la segunda noche del evento, el ex Campeón NXT se enojó con su jefe, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, por su sarcástica respuesta en el post show cuando el público coreaba «Queremos a Kross», a lo que The Game respondió: «¿Queremos a Brock? Sí. Se lo dimos, ahí lo tienen de regreso».

► ¿Karrion Kross tendrá un impulso similar a Steve Austin?

Durante una reciente aparición en The Ariel Helwani Show, Paul Heyman abordó la creciente ola de apoyo de los fans a Karrion Kross, calificándola de «orgánica» e incluso comparándola con el legendario ascenso de «Stone Cold» Steve Austin, y no dudó de que su impulso se deba solo a un fenómeno del internet, sino que lo han convertido en algo popular, con el público en vivo también aclamándolo.

«Lo han convertido en algo popular. Y no es solo internet. Es internet, es el público en vivo, es la gente que compra mercancía. Es un artista tremendo, y ¡menudo espectáculo el que tiene con Scarlett!».

«Déjenme preguntarles esto: si fuera el Campeón Intercontinental o el Campeón de los Estados Unidos ahora mismo, ¿tendría este nivel de apoyo del público? No. Les encanta apoyar a alguien… al desfavorecido, por así decirlo«.

Según Heyman, el equipo creativo de la WWE está permitiendo que la energía de los fans crezca orgánicamente, en lugar de forzar un impulso que podría parecer artificial, y enfatizó que todo es gracias a los fanáticos, comparando este apoyo con el recibido por Steve Austin en sus inicios.

«Está funcionando. Está funcionando, ¿de acuerdo? Es orgánico. El público lo está pidiendo que sea una estrella más grande… y eso es lo que lo está convirtiendo en una estrella más grande».

«No estamos imponiendo a nadie su imagen ni a él ni a Scarlett. El propio público lo está convirtiendo en una estrella. Me recuerda a alguien más, por cierto… El público sintió: ‘Este es nuestro hombre. Vamos a exigir que lo conviertan en una estrella más grande’. Ese tipo se llamaba Steve Austin».

Heyman también mencionó a Daniel Bryan y CM Punk como ejemplos de estrellas de la WWE cuyo ascenso fue impulsado por la pasión y la paciencia de los fans, un enfoque que la WWE parece estar replicando con Kross. El problema es que ni Kross ni su esposa Scarlett estuvieron presentes en el reciente Monday Night Raw, mientras los rumores sobre su agencia libre siguen incrementándose.