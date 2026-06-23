Paul Heyman recuerda cómo surgió el personaje de Tribal Chief de Roman Reigns

Roman Reigns ha tenido varios sobrenombres a lo largo de su carrera en WWE, pero ninguno ha definido tanto una etapa de su trayectoria como “The Tribal Chief”. El personaje transformó por completo la percepción de Reigns y dio origen a una de las historias más exitosas de la empresa en los últimos años.

Ahora, Paul Heyman recordó cómo nació ese apodo y recordó el momento exacto en que él y Roman Reigns comenzaron una nueva era en WWE. La historia fue contada durante una reciente aparición en el podcast Impaulsive, conducido por Logan Paul.

► Paul Heyman recuerda el nacimiento del Jefe Tribal

Heyman explicó que todo ocurrió en agosto de 2020, en plena pandemia, cuando Reigns regresó a la programación televisiva después de varios meses de ausencia. En aquel momento todavía era conocido como “The Big Dog”, mientras que Heyman seguía siendo identificado por muchos aficionados como el representante de Brock Lesnar.

“Él seguía siendo el ‘Big Dog’ y yo seguía siendo conocido como el abogado de Brock Lesnar. La cámara se alejó durante los últimos cinco segundos de SmackDown. Él había dicho mi frase de ‘Eso no es una predicción, es un spoiler’. Adam Pearce puso una cara de sorpresa y la cámara se alejó. Yo estaba sentado en un sofá junto a Roman y simplemente dije: ‘Believe that’. Y salimos del aire”.

Aunque el segmento duró apenas unos segundos, Heyman considera que marcó un antes y un después en WWE. De acuerdo con el miembro del Salón de la Fama, la compañía reaccionó de inmediato al potencial de la nueva alianza.

“Terminamos un SmackDown con el abogado de Brock Lesnar sentado en un sofá junto al ‘Big Dog’ durante cinco segundos. En una semana lo llamamos ‘Tribal Chief’. Lo llamamos ‘Head of the Table’, y tenía el campeonato en su cintura 48 horas después. No puedo decirte que ese no fue el momento, porque todo el universo WWE cambió en ese instante. Ese fue el momento que cambió absolutamente todo”.

► Un personaje que redefinió la carrera de Roman Reigns

La transformación de Roman Reigns en el Jefe Tribal coincidió con el inicio de uno de los reinados más dominantes de la era moderna. Apenas días después de aquella aparición junto a Heyman, conquistó el Campeonato Universal y comenzó una historia centrada en el poder, la familia y el control dentro de la dinastía Anoa’i.

Con el paso de los años, “The Tribal Chief” se convirtió en el eje narrativo más importante de WWE, dando origen a la saga de The Bloodline y consolidando a Reigns como una de las figuras más relevantes de la industria. Para Heyman, todo comenzó en aquellos últimos cinco segundos de un episodio de SmackDown que, en retrospectiva, terminó cambiando el rumbo de la empresa.