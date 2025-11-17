Paul Heyman rechazó varias veces ir al Salón de la Fama WWE

En el 2024, Paul Heyman se unió a algunos de los nombres más importantes de la lucha libre profesional cuando fue incluido en el Salón de la Fama WWE, una distinción que muchos la vieron como algo merecido por todo lo que ha contribuido a la industria, empezando por su paso por WCW y ECW.

► Paul Heyman aceptó ir al Salón de la Fama gracias a Triple H

Durante una aparición reciente en el podcast «¿What’s your Story?», Paul Heyman reveló que había rechazado la oferta de ir al Salón de la Fama cuatro veces, antes de eventualmente aceptar la distinción. Heyman añadió que Paul Levesque (Triple H) estaba haciendo un trabajo magnífico al frente de la WWE a pesar de las opiniones, y que quería ser él quien le reconociera públicamente su labor.

«Pensé: ‘Jamás lo haré mientras esté activo’, y mis hijos siempre quisieron que lo aceptara porque temían tener que aceptarlo por mí después de mi muerte. Primero: era WrestleMania 40; un evento trascendental. Segundo: fui la primera persona a la que Paul Levesque se lo pidió, estando él al mando del Salón de la Fama, y ​​para mí, eso fue un honor inmenso. Tercero: me pidió que fuera la figura principal; además, era su primer Salón de la Fama, ¿y a mí me piden que sea la figura principal? ¡Qué honor! Y cuarto: estábamos saliendo de una época muy caótica a nivel corporativo».

«No importa lo que digan de los demás, vives y mueres por tus propios méritos o deméritos; los tuyos, y de nadie más».