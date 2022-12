Paul Heyman ratifica que The Usos son el mejor equipo del mundo

Antes de su racha actual, The Usos ya estaban posicionados como uno de los mejores equipos de la WWE en la actualidad. Sin embargo, empezaron a agrandar su leyenda cuando se consolidaron como los Campeones Indisputables de Parejas WWE y han logrado mantener el oro por casi 500 días, rompiendo el récord de The New Day hace pocas semanas como el equipo con el reinado más longevo.

► The Usos son el mejor equipo del año según PWI

Recientemente, The Usos fueron nombrados el mejor equipo por parte de PWI, lo cual es un justo premio a todo lo que han mostrado en el presente año. Tal vez algunos discuten el hecho de que FTR debería llevar ese galardón por sus tres títulos en simultáneo, pero el nivel mostrado por los miembros de The Bloodline es algo que no tiene igual.

Paul Heyman se desempeña actualmente como consejero especial y hombre sabio de Roman Reigns como parte de su facción, The Bloodline, y no resultó sorprendido en lo absoluto por la reciente nominación de The Usos como los mejores del año 2022 según PW Illustrated. Recientemente Heyman recurrió a sus historias de Instagram reconociendo a Jimmy y Jey Uso como el mejor equipo, afirmando que ningún otro equipo estaba a su nivel.

«¿Hubo alguna vez alguna duda? ¿Hay alguien en toda la industria que esté siquiera cerca de estar en su liga?”.

The Usos defendieron con éxito sus títulos recientemente contra Kevin Owens y Matt Riddle en la reciente edición de Monday Night Raw, y este viernes buscarán llegar a los 500 días como Campeones de Parejas si logran derrotar a Sheamus y Butch en una nueva defensa titular en SmackDown.