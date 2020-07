Paul Heyman quiso ascender a Green, Dijakovic, Ruas y otros

Durante sus meses como director creativo de Monday Night Raw, Paul Heyman quiso ascender a varias Superestrellas de NXT a la marca roja de WWE. Esto mientras impulsaba a otras de la misma, como Drew McIntyre, actual Campeón WWE. Pero lamentablemente no tuvo demasiado tiempo para dejar su huella pues fue cesado debido a que los ratings no acompañaron a los shows. Esto no fue una buena noticia para él ni para algunos luchadores de la empresa.

Estos nuevos detalles acerca de las intenciones del abogado de Brock Lesnar en el cargo que tenía hasta hace poco los aporta Ringside News.

What a morning. It’s still pretty exciting in the NXT call-up dept. We have learned that Heyman called up Green, Dijakovic, Arturo Russ, and others, but they’re not used. No plan. Green was called up in DECEMBER, but sent back for a spell to get called up and now she’s sitting.

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 18, 2020