Paul Heyman: «¿Próxima estrella de WWE? Yo mismo»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Paul Heyman habla de Survivor Series 2025, Brock Lesnar, John Cena, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins y mucho más.

► En palabras de Paul Heyman

¿Por qué Roman Reigns no te quiere, Paul Heyman?

—Oh, mira quién está aquí. Y alguien no te quiere, pero aquí sí te queremos. El GOAT. Paul Heyman se une ahora a nosotros en First Take. ¿Qué pasa con Roman Reigns? ¿Por qué no te quiere?

—Oh, es solo una cuestión de celos. Cuando caminas por la vida siendo el GOAT, cuando caminas por la vida siendo el único hombre en el planeta que Stephen A. desearía poder ser… incluso el Jefe Tribal Roman Reigns sentirá celos y envidia de ti.

—Ya veo, ok.

—Y ¿quién podría culparlo?

Roman Reigns habló de que el título le quedaría bien a CM Punk y a Cody… pero tu equipo en WarGames no parece estar unido. ¿Eso te da ventaja?

—Siempre. Unidos nos mantenemos en pie; divididos, ellos caen.

¿Hay algún momento en que no tengas la ventaja?

—Nunca. Siempre tengo la ventaja, señor.

¿Estás “en personaje” todo el tiempo?

—Soy un personaje.

—Si te viera en el centro de Scarsdale o Nueva York, ¿vería al Paul Heyman de la televisión?

—Creo que el Paul Heyman que ves en televisión es el mismo Paul Heyman. Claro.

—¿Así que eres el mismo tío siempre?

—Soy así de molesto.

—No hablo de fans, hablo de una tienda de herramientas, la vida diaria…

—Bueno, por la mañana cuando Stephen A. Smith se despierta, ¿crees que alguien entra, uno de los muchos sirvientes de su opulenta mansión en Miami, y le dice “¿Señor Smith, quiere café?” ¿Y crees que él responde “¿Café? ¡Por supuesto que quiero café!”? Pues hay un poco de eso: una personalidad amplificada.

Sobre Brock Lesnar

—Tengo que preguntarte por Brock Lesnar. El otro día al entrar al ring tuvo un pequeño resbalón. ¿Qué piensas de lo que aún aporta?

—En realidad creo que sí es un movimiento de GOAT. Porque todos cometemos un fallo en algún momento del juego. Todos. No existe alguien que no tropiece en la vida. Brock Lesnar convirtió un fallo en un touchdown, así, en un instante. Es la Bestia. No hay nadie como él. Es uno entre millones.

(Tras ver el vídeo)

—Había agua en la entrada. Resbala, cae, rueda, se levanta sonriendo y baja al ring listo para la guerra. ¿Quién más podría hacer eso sino Brock Lesnar?

¿Qué hará diferente a estos WarGames?

—Primero, el elenco. Esta es la mayor concentración de talento en cualquier lado. Solo mira a los tres que aparecieron al inicio del segmento: Roman Reigns, el Jefe Tribal; CM Punk, campeón mundial; Cody Rhodes, campeón indiscutido. Tres de las mayores estrellas de WWE. Más los Usos, el mejor equipo de la historia.

—Y en nuestro lado tienes a Brock Lesnar, Bron Breakker, Drew McIntyre, Bronson Reed, Logan Paul… y yo también.

—Además, esto no solo respeta la tradición de WarGames, sino que debemos entregar los mejores WarGames de todos los tiempos.

—Y también es un infomercial de WrestleMania: las entradas de sábado y domingo se ponen a la venta este Black Friday. Es nuestra audición para que el mundo venga a Las Vegas.

WarGames femenino

—Hay un WarGames femenino y, Dios mío, el elenco es increíble. Los problemas personales entre estas atletas… es la mejor generación y el mejor roster femenino en la historia de WWE. Se perfila como el show del año este sábado.

Sobre Seth Rollins

—Siempre estoy preocupado por Seth Rollins. Es un competidor histórico, un Hall of Famer asegurado. Lo que le pasó es terrible, y más aún lo que Bron Breakker le hizo. WWE espera con ganas su regreso, cuando sea que ocurra.

Sobre John Cena

—Este sábado será su última aparición en Survivor Series. ¿Qué esperas?

—La mejor actuación de John Cena en Survivor Series que hayamos visto. John Cena se va por todo lo alto. Se va igual que llegó: siendo el hombre que más trabaja en todo el negocio. Nada más que respeto por él.

¿Quién será la futura superestrella?

—¿A quién deberíamos vigilar para el futuro?

—A Paul Heyman.

—Apenas estoy empezando. Estoy entendiendo esto de verdad ahora. Antes fingía hasta lograrlo, pero ahora ya lo domino. Me quedan otros 40 años. Esperad a ver lo que hago a continuación.

¿Tu lugar favorito para luchar?

—Mi conciencia.

Mensaje final

—Señoras y señores, mi nombre es Paul Heyman. Y les aseguro que este sábado, si van a la app de ESPN y obtienen WWE Survivor Series: WarGames, no solo quedarán satisfechos, no solo obtendrán el mayor espectáculo por su dinero, no solo verán los dos mejores WarGames de la historia… sino que si no lo ven, sus amigos se burlarán de ustedes la semana que viene.