«[…] Si no vienes a trabajar hoy con la ambición de ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy no serás el mejor de todos los tiempos y eso es lo que Roman Reigns quiere ser y para ello se esfuerza a diario. Esa es la razón por la que me asocié con Roman Reigns, ¿Cómo podía superar mi etapa con Brock Lesnar? Juntándome con Roman Reigns porque él es así de ambicioso y lo desea con todas las ganas del mundo. Aca de empezar, veremos qué nos espera en el siguiente episodio». Recientemente, Paul Heyman explicaba por qué eligió a Roman Reigns sobre Brock Lesnar.

► El buen ojo de Paul Heyman

Pero en realidad no fue durante la rivalidad entre los dos luchadores cuando empezó a ver de lo que era y sería capaz The Tribal Chief, como explica en una reciente aparición en WWE’s The Bump.

«Sí. Vaya, esto parece un interrogatorio. Pregunta y respuesta. Sí, y lo visualizo así dentro de tres años, y tres años después de eso, y luego tres años más.

Roman Reigns quería ser el mejor de todos los tiempos. Roman Reigns quería afianzar su legado. Roman Reigns sabía que había alcanzado su punto máximo como The Big Dog, y no quedaba ningún lugar adonde pudiera ir. Cuatro eventos principales de WrestleMania, múltiples campeonatos de peso completo. ¿Qué más podría haber logrado Roman Reigns? Luego se dio cuenta de que hay más. Hay una cumbre más alta en la montaña. Hay más grandeza por perseguir.

Está la afirmación de que John Cena podría ser el mejor de todos los tiempos. Está la afirmación de que Bruno Sammartino fue el mejor campeón de todos los tiempos. Todos estos eran objetivos que Roman Reigns dijo: ‘Vamos a ir tras ellos uno por uno, y como francotiradores, los vamos a eliminar’. Así que eso es lo que terminó haciendo. Por eso, cuando Roman Reigns fue tras el campeonato, sabía que iba a reinar por lo menos durante este tiempo, si no mucho más. Sabía el legado que íbamos a crear, y apenas estamos comenzando aquí.»