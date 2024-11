Paul Heyman: «No soy fan de tener muchos títulos»

WWE acaba de presentar el Campeonato Femenino de Estados Unidos y el Campeonato Femenio Intercontinental. Dos títulos que antes o después entrarán en la programación con el objetivo de dar mayor relevancia a la división de luchadoras. Si lo conseguirán o no se verá con el tiempo, aunque algo que se puede adelantar es que no será suficiente con ellos si ellas no reciben más tiempo, mejores historias… Dicho esto, ¿qué piensa Paul Heyman de tener muchos campeonatos?

► De títulos y relevancia

Antes de hacernos eco de sus recientes declaraciones a Shakiel Mahjouri de CBS Sports, cabe apuntarse que no está haciendo referencia a los títulos mencionados antes sino a los tiempos en que era guionista de SmackDown a principios de los 2000 en relación a si prefería no tener cinturiones en el medio cartel sino enfocarse en el de peso crucero y el de parejas.

«Sí. No soy un gran fanático de una multitud de títulos, a menos que puedas darles suficiente tiempo. En ese momento teníamos el enfoque adecuado en los campeonatos que teníamos y no sentíamos que necesitáramos más campeonatos para contar mejores historias. Sentíamos que la introducción de más títulos solo diluía los campeonatos en los que ya teníamos el foco en ese momento.»

«Lo que funciona, funciona, y lo que no, no. Si puedes hacerlo relevante, con todo el juego de palabras relacionado con la isla de la relevancia, entonces funcionará. Si no puedes hacerlo relevante, entonces no funcionará. Si hay 14 títulos y todos significan algo, entonces deberías considerar agregar el número 15. Si tienes siete títulos y estás luchando para darles relevancia a todos, entonces necesitas reducir el número que tienes. ¿Qué está funcionando? Si está funcionando, hagamos más de eso. Si no está funcionando, cámbialo.»

¿Compartes la misma opinión que «The Wiseman»?