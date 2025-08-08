Brock Lesnar sorprendió a todo el mundo cuando, luego de casi dos años de ausencia de WWE, realizó su inesperado regreso a WWE el pasado domingo 03 de agosto de 2025, apareciendo de la nada para atacar a John Cena con un brutal F-5.

Y aunque muchos fans se emocionaron, gritaron, y hasta lloraron al ver a La Bestia de regreso a WWE, no feu así para todos. Una parte de los fans en Internet han expresado su rechazo al regreso de Lesnar a WWE, aunque, hay que decirlo, con doble moral.

► Paul Heyman defiende el regreso de Brock Lesnar a WWE

Recientemente, quien fuera durante años su mánager, guía y protector, Paul Heyman, fue entrevistado por el periodista Ariel Helwani en su video podcast The Ariel Helwani Show, y allí comentó que está feliz:

«Todo en la vida viene acompañado de críticas, pero yo no les presto atención. No les presto atención. Él está aquí. Esa es la realidad. Está aquí, y si estuviste en el MetLife Stadium el domingo, entenderías que su regreso significó mucho. El público estaba completamente encendido al ver a Brock Lesnar aparecer y aplicarle un F-5 a John Cena.

«La gente se volvió completamente loca. Ese es nuestro público que paga por estar ahí, y están felices de verlo. Yo estoy feliz de formar parte del equipo que lo presenta. Todo el mundo recibe críticas en la vida. Hay gente que critica a Jesús. Hay gente que critica a Moisés. Hay gente que critica a Mahoma. Hay gente que critica a Dios o a los dioses.

«No existe un solo presidente en la historia que haya tenido un índice de aprobación del 100%. No hay presidente del que no se haya dicho: ‘Ese presidente apesta’. Hay gente, incluso hoy, que cree que Abraham Lincoln fue un mal presidente. Están equivocados, pero lo creen.

«Hay gente que pensó que Franklin Delano Roosevelt fue un mal presidente. Están equivocados, pero lo creen. Bill Clinton no tiene un 100% de aprobación, Donald Trump tampoco, nadie lo tiene. Siempre va a haber críticos de cualquier cosa que hagamos.

«Son muy pocas las personas que llegan a la cima en la vida sin cometer errores o sin tener esqueletos en el armario. Obviamente, se tomó la decisión: era hora de traer de regreso a Brock Lesnar. Sea cual sea la base de esa decisión, la respeto. Y si hay críticos, supérenlo, él ya está aquí.

«Brock Lesnar va a estar aquí y no van a poder cancelarlo. Yo estoy feliz de tenerlo de vuelta porque el público está feliz de tenerlo de vuelta. Si lo hubiéramos traído de regreso y el público se hubiera rebelado, yo no estaría feliz con su regreso, diría: ‘Esto no funciona’. Pero funciona. Así que estoy contento con eso».

