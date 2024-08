Paul Heyman: «Lo próximo de Roman Reigns en WWE…»

El miembro del Salón de la Fama «The Wise Man» Paul Heyman, consejero especial del «Tribal Chief», espera que Roman Reigns deje en vergüenza su pasado en WWE. Eso suena no solo a locura sino casi imposible habida cuenta de que los años de The Bloodline han sido los mejores de la carrera del samoano. Sin embargo, antes de que dieran comienzo nunca nadie los hubiera predicho, así que mejor no apostar contra lo que ninguno de los dos puede hacer a continuación, en especial si lo hacen juntos.

► Paul Heyman de Roman Reigns

«No importa hacia dónde llevemos a Roman Reigns, el camino debe ser lógico y tener sentido, pero también debe ser nuevo, único y diferente. Debe ser algo en lo que la audiencia pueda acompañarlo en ese viaje. ¿Cuál es el escenario convincente que coloca al Jefe de la Mesa, el Jefe Tribal, el ahora ex Campeón Roman Reigns en una situación tan complicada y con tantos catalizadores en juego al mismo tiempo que la historia en sí es tan fascinante que no puedes apartar la vista porque puede tomar tantas direcciones diferentes? El regreso de Roman Reigns en SummerSlam 2020, ese viernes estuvo en televisión. En los últimos cinco segundos del programa de televisión, revelamos que Roman Reigns estaba con el abogado de Brock Lesnar, Paul Heyman. ‘¿Qué significa esto para WWE?’ Ese fin de semana, él participó en un combate triple amenaza contra The Fiend y Braun Strowman. Se convierte en el Campeón Universal. Su primera aparición en una entrevista fue el viernes siguiente conmigo, con el título en el hombro. Hasta esta semana en SummerSlam, nunca habías visto a Roman Reigns en una trama extendida en televisión y no siendo el campeón. Ha sido el campeón durante toda su etapa. Toda la historia de The Bloodline ha sido con Roman Reigns como campeón.

«Ahora estamos en una nueva era de la historia de The Bloodline con Roman Reigns no siendo el campeón. ¿Cómo corrige eso? ¿Cómo recupera el título de Jefe Tribal? ¿Quién es el Jefe de la Mesa, Solo o Roman Reigns? Jimmy no está aquí. Jey no está aquí. El Sabio aún no ha regresado. ¿Cómo maneja Roman Reigns eso por su cuenta? ¿Es esto una historia de venganza como un viejo spaghetti western donde un hombre regresa, limpia el pueblo y busca su venganza? ¿O es una historia de venganza donde no puede hacerlo solo, incluso si tiene que hacerlo? ¿Cuáles son los giros y vueltas que ocurren entonces? Tenemos un largo camino por delante. Todo lo que puedo decir es que, para mí, como veo la trayectoria y las muchas formas en que podemos abordarlo, será fascinante y, con suerte, pondrá en vergüenza nuestro trabajo de los últimos cuatro años«, le dice Heyman a Jeremy Hanna de Newsweek.

¿Qué opinas del regreso de Roman Reigns a WWE?

