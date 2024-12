Paul Heyman le da crédito a CM Punk por su regreso

CM Punk es conocido como uno de los «Paul Heyman Guys», y recientemente hizo dar a notar su alianza cuando fue el hombre que Paul Heyman trajo para luchar junto a The OG Bloodline en el combate de WarGames frente a The New Bloodline en Survivor Series.

► CM Punk se presentó como el «Paul Heyman Guy»

Paul Heyman ha tenido gran influencia en la carrera de CM Punk en la WWE, y junto a él alcanzó el histórico reinado de 434 días como Campeón WWE. Dicho esto, no es ninguna sorpresa que Punk haya sido reconocido por el regreso de Heyman a la WWE en 2012.

Durante una entrevista reciente con Inside the Ropes, Paul Heyman le dio crédito a CM Punk por ser un factor importante en su regreso a la WWE en el 2012, habiéndose alejado de la industria un año antes para trabajar en varios proyectos con Brock Lesnar, quien en ese entonces estaba en la UFC. Si bien Heyman y Punk trabajaron de la mano, luego se separaron y vimos al primero reformar su alianza con Lesnar, quien había vuelto a la compañía para su segunda etapa.

“Así que cuando Punk salió a la televisión en 2011, ya me habían olvidado. Estaba fuera de este negocio, haciendo mucho del trabajo digital con Brock Lesnar, que estaba en la UFC. Brock y yo habíamos escrito juntos la autobiografía de Brock. Yo ya no estaba. Era parte de la historia, parte de una historia que rápidamente se estaba escribiendo y olvidando. Y Punk apareció en televisión en Las Vegas, de todos los lugares, la casa de la UFC, y dijo: ‘Así es, soy un tipo Paul Heyman’. Como estaba tan de moda en ese momento, la gente empezó a buscar en Google: ‘Bueno, ¿quién es este tipo Paul Heyman?’ Aquellos que me conocían se sorprendieron al escuchar mi nombre, y aquellos que no tenían idea de quién era yo se interesaron en quién era. Así que gracias a él, un año después, estoy de nuevo en televisión con Brock Lesnar”.