Paul Heyman: «¡GTA está influenciado por New Jack!»

WWE 2K25 está de celebración. Por un lado, el lanzamiento del juego en la Nintendo Switch 2 está batiendo récords. Por el otro, hoy se lanza el paquete DLC Fearless que permitirá a quienes lo compren, entre otras cosas, jugar como Penta, Jordynne Grace o la leyenda de la lucha extrema New Jack.

The rules? Never heard of them. 😏

The Original Gangsta is bringing the heat to the #WWE2K25 Fearless Pack pic.twitter.com/avx9gkhQcW

— #WWE2K25 (@WWEgames) July 20, 2025