El 14 de febrero de cada año es el Día de San Valentín, o Día de los Enamorados, desde el Siglo V. Si hablamos de WWE, estamos seguros de que no faltarán las felicitaciones amorosas de las parejas que existen dentro de la empresa como Triple H–Stephanie McMahon, Seth Rollins–Becky Lynch, Zack Ryder–Chelsea Green, Aleister Black–Zelina Vega, Charlotte Flair–Andrade, Montez Ford–Bianca Belair o Rusev–Lana. Y podríamos mencionar a más. Sí es verdad eso que dicen de que el roce hace el cariño. Pero ahora queremos hablar de Paul Heyman y John Cena.

► Paul Heyman felicita San Valentín a John Cena

No, ellos no son pareja. Estarán celebrando por su cuenta el día de hoy. El primero lo hará con su esposa, Marla Heyman; mientras que el segundo con su novia, Shay Shariatzadeh. Pero además el representante de Brock Lesnar ha querido enviar una felicitación al 16 veces Campeón Mundial que podría tomarse como un reto para que cuando vuelva a los encordados decida regresar a por el Campeón WWE.

«Querido John Cena, ¡Brock Lesnar no quiere tus malditos cumplidos! Feliz Día de San Valentín, su humilde abogado».

Heyman se refiere a recientes declaraciones de Cena acerca de Lesnar que Roman Reigns compartió recientemente.

No cabe duda de que sería interesante un nuevo combate Lesnar vs Cena, pero parece improbable que vaya a ocurrir. Los dos han pasado a otra cosa y quizá lo mejor sería no darle más vueltas a su rivalidad. Fue maravilloso lo que hicieron entre 2012 y 2015. ¿Para qué remover el pasado?

Aunque con el enorme talento que tienen los dos volverían a hacer las delicias de todos. Pero más que eso podría llegar a un acuerdo. Mientras que uno impulsa a luchadores a tiempo completo (Cena), el otro los destruye o acaba de asentarlos en la cima (Lesnar). No obstante, lamentablemente ninguno de los dos está lo suficientemente activo como para que eso fuera posible, sobre todo «The Champ».