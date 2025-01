Paul Heyman explica su transformación tras WrestleMania 40

El año pasado, después de que Roman Reigns perdiera ante Cody Rhodes en WrestleMania 40, Paul Heyman se encontró en una posición difícil como miembro de The Bloodline. En ausencia de Reigns, Solo Sikoa dio un paso al frente y se declaró como el nuevo Jefe Tribal, y a medida que pasaban las semanas, Heyman comenzó a verse cada vez más estresado y preocupado por sí mismo, hasta que sus sospechas terminaron siendo una realidad cuando Solo Sikoa y el resto del grupo lo castigaron y azotaron contra una mesa, sacándolo de las pantallas.

► Paul Heyman se inspiró en varios actores para su etapa post WrestleMania 40

Durante su aparición en la reciente edición del podcast Impaulsive de Logan Paul, Heyman explicó su proceso de transformación compartiendo una larga anécdota sobre los diferentes procesos de los actores Laurence Olivier y Dustin Hoffman en la película «Marathon Man», con Hoffman optando por utilizar el método de actuación para profundizar lo más posible en su personaje, método que el «Wiseman» adoptaría durante su etapa post WrestleMania 40.

«No soy un buen actor, así que tengo que depender de mí mismo para superar esa escena o la presentación, para que la gente me mire y diga: ‘Este tipo está muy estresado’. Solo siguió intimidándome y intimidándome, y me estoy desmoronando. No me tiño el pelo, y se me está poniendo gris, y cada semana me presento un poco más sin afeitar… y mi pañuelo de bolsillo está torcido y mis trajes no están planchados».

Tras permanecer varios meses fuera de las pantallas, Paul Heyman volvería antes de Survivor Series para reunirse nuevamente con Roman Reigns, así como proponer a CM Punk como el quinto miembro de los OG Bloodline para hacerle frente al combate de WarGames contra The New Bloodline en Survivor Series.