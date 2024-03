Paul Heyman: «El regreso de The Rock a WWE es su movida más brillante»

Recientemente, el futuro Miembro del Salón de la Fama WWE, Paul Heyman, estuvo como invitado especial en The Rich Elsen Show, y allí explicó por qué considera que el regreso de The Rock a WWE está creando un multiverso, pero también, por qué cree que esta ha sido la movida más inteligente de The Rock en su carrera. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Paul Heyman habla del regreso de The Rock a WWE

«El regreso de The Rock a WWE es similar a la creación de un «multiverso». El movimiento más brillante que Dwayne Johnson ha hecho es subirse a este tren desbocado del éxito. La monstruosa carrera de Roman Reigns comenzó allá por el 2020, y desde entonces él y yo hemos elevado el entretenimiento deportivo y toda la industria a alturas hasta donde la WWE pudo fusionarse con la UFC bajo Endeavor en un acuerdo de 21 mil millones de dólares.

«The Rock vio el éxito de la WWE liderada por Reigns, luego lo identificó como un momento para aportar su propio considerable poder estelar a la mezcla, para fusionar sus esfuerzos con «El Jefe Tribal». Para mí, es otra fusión más, al igual que la WWE y la UFC, ahora es el producto de la WWE liderado por Roman Reigns y todo lo que implica The Rock siendo la mayor estrella de cine del mundo, y al fusionar esos dos universos, ahora tienes un multiverso».