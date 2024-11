Paul Heyman: «El regreso de Brock Lesnar a WWE…»

Nadie en WWE tiene una relación más cercana con Brock Lesnar que Paul Heyman. ¿Sabe algo «The Wiseman» acerca de cuando podría regresar «The Beast»? Por ello le preguntaron recientemente mientras hablaba con Shakiel Mahjouri de CBS Sports.

Embed from Getty Images

► El regreso de Brock Lesnar

«Es gracioso, cuando la gente me pregunta sobre eso, y es la misma respuesta que hubiera dado en 2002 o 2009, cuando él era el Campeón de Peso Completo de la UFC y la gente me veía en el fondo de sus campos de entrenamiento o peleas. En cuanto a Brock Lesnar, Brock Lesnar no le gusta que se hable de nada sobre su vida que esté fuera de cámara. Si hablo con Brock Lesnar, él querría que eso fuera privado. Si no hablo con Brock Lesnar, él querría que eso fuera privado. Primero, nunca querría violar su deseo de privacidad. Segundo, temería por una persona que quisiera violar el sentimiento de privacidad que Brock Lesnar desearía. Basado en tanto amor y aprecio por el hombre, como una buena dosis de absoluto miedo hacia él, no confirmaré ni negaré mi conocimiento siquiera de la existencia de una especie en este planeta que lleve el nombre de Brock Lesnar. Realmente no le he dado mucho pensamiento a eso en este momento porque no es un tema que se va a resolver en Survivor Series o para fin de año, por lo tanto, no está en el radar de cosas a abordar.»

Lesnar o ha sido visto en la WWE desde SummerSlam 2023. Siempre depende de la historia que se esté contando pero, como en tantas ocasiones pasadas, no cabe duda de que sería una gran noticia que regresara. Eso sí, y esto es una opinión personal, debería ser para contar algo que no tuviera ninguna relación con sus últimas rivalidades, alejado de Roman Reigns y Cody Rhodes.

Embed from Getty Images