No ha hablado mucho públicamente desde que fuera cesado como director de Monday Night Raw, pero acaba de hacerlo para sacar los dientes por su cliente favorito: Paul Heyman defiende a Brock Lesnar. No porque un fanático lo criticara sino para responder a una publicación de la cuenta WWE on BT Sport en Twitter. Una cuenta que hizo una publicación sobre el ex Campeón WWE o ex Campeón Universal con la que el abogado no está para nada de acuerdo.

Esta fue la publicación que abrió la polémica así como también la respuesta con la que Heyman quiso poner todo en claro sobre Lesnar:

SIGH!@btsportwwe:

"One of" is not a compliment.

Certainly not to the Reigning Defending Undisputed Greatest of All Time …

BRRRRRRRRRRRRRRRROCK LESNAR!!!

We hereby accept your apologies, in advance

Disrespectfully,

Paul Heyman (@HeymanHustle)#Advocate@BrockLesnar @WWE https://t.co/f8ZHLq6gPe

— Paul Heyman (@HeymanHustle) July 12, 2020