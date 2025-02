Paul Heyman continúa ayudando en la parte creativa de WWE

Paul Heyman nunca ha estado lejos del lado creativo de la lucha libre profesional. Desde dirigir ECW hasta liderar el equipo de guionistas de WWE SmackDown a principios de la década de 2000, hasta su época como director ejecutivo de Raw, Heyman siempre ha desempeñado un papel importante en la configuración de las historias que los fanáticos ven en la televisión, y aunque eventuamente perdió esa posición, no ha dejado de ser una influencia positiva en muchas de las Superestrellas.

► La influencia de Paul Heyman es enorme

Durante una entrevista reciente en Sports Media con Richard Deitsch, Paul Heyman reveló que su papel actual con The Bloodline y su trabajo con superestrellas de la WWE aún satisfacen sus necesidades creativas. Agregó que, aunque no es un escritor en sentido estricto, su influencia sobre este tema y sobre las actuales Suprestrellas es un factor importante en relación a lo que vemos en pantallas.

«Las contribuciones a la historia de The Bloodline que me permite Paul Levesque satisfacen muchas de mis necesidades de escritura«

«Cuando me siento con un Bron Breakker, ‘¿Cuál es el concepto aquí?’ ‘Este es el concepto’. ‘Está bien. ¿Cómo abordarías ese concepto? No me importa cómo Bronson Rechsteiner abordaría ese concepto. ¿Cómo lo abordaría Bron Breakker? No me hables como Bronson Rechsteiner, háblame como Bron Breakker. Mientras habla, Bron Breakker formula esa opinión y terminamos escribiéndola juntos”.

«No puedo decirte que extraño escribir porque en realidad creo que estoy escribiendo tanto ahora como lo hacía en el pasado. No se trata de 11 segmentos para SmackDown o 16 segmentos para Raw en un guion completamente desarrollado que necesita ser corregido y que necesita comerciales y cortes de tiempo agregados. Es un estilo de escritura diferente, y va de la mano con el hecho de que estoy colaborando con estos talentos”.

Si bien Paul Heyman puso el ejemplo de The Bloodline o Bron Breakker, se dice que su influencia se extiende hacia otras estrellas, quienes incluso han reconocido su aporte y, en algunos casos, su mejoría cuando han tenido la oportunidad de aparecer en pantallas.