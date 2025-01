Paul Heyman habla de su cambio de heel a face, de Roman Rigns en comparación con Tony Soprano o John Dutton o de The Rock. Todo ello y más en una reciente entrevista con The New York Post.

Embed from Getty Images

► De heel a face

«Nunca había buscado simpatía antes, pero al salir de WrestleMania, claramente me estaba poniendo en una posición simpática cuando el reinado de terror de Solo comenzó a convertirse en la historia dominante en SmackDown. No creo que la presentación del personaje sea muy diferente. Creo que las mismas cosas que hicieron que el personaje fuera atractivo como villano hacen que sea interesante verlo de una forma que le permita ganarse el respeto del público. Mi ritmo como villano es terminar frases con una daga que no solo están dirigidas al oponente, sino que se clavan y retuercen en el público. El ritmo como protagonista es clavar y retorcer al oponente o adversario en cuestión, pero no al público. Hacer que el público haga el truco y lo tuerza contigo como tu coro”.

Embed from Getty Images

Heyman habla también de su aspecto desaliñado cuando Solo Sikoa y The Bloodline lo atacaron. Solo durmió 90 minutos en el transcurso de una noche y media, se quitó el tinte del cabello, no usó maquillaje e incluso comió alimentos que le provocaron malestar estomacal para cambiar el color de su piel: “Todos los que me habían visto en el mundo exterior ya me habían visto hace unas semanas sin afeitar y soy muy discreto cuando salgo, elijo mis lugares. Intento ser lo más incógnito posible. Así que no había mucha gente que viniera y me dijera: ‘Dios mío, ¿estás bien? La mayoría de la gente no tuvo la oportunidad de verme. El valor de la sorpresa tiene que ser cuando me ves y dices: ‘Dios mío, ¿qué le pasó?’”.

“No teníamos intención de cambiar la historia para adaptarla al Madison Square Garden. Resultó que todo estaba en su sitio y hacerlo en el Garden le sumó mucho valor”.

Embed from Getty Images

► Tony Soprano en ‘Los Soprano’, Walter White en ‘Breaking Bad’ y John Dutton en ‘Yellowstone’

“La profundidad de ese personaje principal ha afectado a todo y a todos dentro de la historia. Y ese es Roman Reigns. Roman Reigns es el personaje central en torno al cual giran todas las historias de la WWE, y deberían estar a varios grados de distancia de Roman Reigns. Pero las acciones de Roman Reigns afectan a todos de arriba a abajo con una teoría de goteo y las acciones de todos los demás se filtran hacia Roman Reigns”.

Embed from Getty Images

► The Rock

«Hay un liderazgo basado en el ejemplo que debe establecer alguien que forma parte de la junta directiva, muy parecido a cómo las responsabilidades de Dwayne como simple estrella de una película son muy diferentes a cuando también es uno de los productores ejecutivos de la misma. Así que no es solo un talento, es un miembro de la junta directiva. Por lo tanto, hay un proceso en el que la parte creativa debe fluir sin problemas, y él tiene que ser parte de ese flujo sin interrupciones. Es un acto de equilibrio, y creo que tanto él como todos los involucrados en la posible creatividad en torno a The Rock están encontrando ese equilibrio.»

Embed from Getty Images

► Solo Sikoa y Jacob Fatu

“La curva de aprendizaje que ambos han mostrado es intimidante por decir lo menos, porque estamos en el punto en el que cualquiera que intente enseñarle algo a Solo o Jacob termina aprendiendo de ellos tanto como intente enseñarles”.

Embed from Getty Images

► WWE frente al cine y las series

«No estoy restando mérito a la grandeza de estos actores (como Gary Oldman en ‘Slow Horses’). Lo que digo es que, si vas a considerar a alguien para un premio, ¿no debería también tomarse en cuenta que estamos haciendo algo que ellos no pueden hacer? Y ofreciendo una actuación que genera números, como ahora con el programa número uno en todo Netflix (por el debut de Raw), y al mismo tiempo impulsando ingresos multimillonarios en taquilla para que la historia se desarrolle. Nadie salió pidiendo un reembolso. Todos se fueron sintiendo que habían presenciado algo que, A, fue histórico, y B, tendrá repercusiones hasta WrestleMania de este año.»

Embed from Getty Images