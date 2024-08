Le piden al miembro del Salón de la Fama «The Wise Man» Paul Heyman que compare el elenco actual de la WWE en 2024 con el que había en 2002 haciendo referencia a los llamados SmackDown Six, luchadores que tomó bajo su ala cuando entonces fue nombrado jefe creativo de la marca azul: Edge, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Chris Benoit y Kurt Angle.

Embed from Getty Images

► WWE en 2024 y 2002

«Cada miembro de The Bloodline. Cada miembro de la línea de sangre de Solo Sikoa, obviamente, porque hay mucho dinero que se puede ganar allí. Seth Rollins, CM Punk, Bron Breakker, Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominik Mysterio, Austin Theory.

«Un tercio del roster de NXT, que creo está listo para ser promovido; solo es que el momento debe ser el adecuado. La presentación debe ser la adecuada. El empaquetado, el marketing deben ser correctos. ¿Por qué apresurarse?

«Hay una plétora de talento en este momento. Si me dijeras que no puedo tener a ninguna de esas personas, a ninguna de ellas, aún podría construir un roster magnífico. Dame a Pat McAfee como comentarista para mantener el nivel de energía en modo nuclear. Mira a Logan Paul. Ciertamente puedes construir una promoción alrededor de Logan Paul. LA Knight. Quiero decir, hay tanto talento ahí fuera. Dominik Mysterio. Dios mío, la riqueza de talento que… Charlotte Flair, que está al borde de ser etiquetada como leyenda, y aún tiene mucho más por lograr.

Embed from Getty Images

«Probablemente podría armar cuatro o cinco rosters del SmackDown Six con el elenco de hoy. Una de las cosas que realmente hicieron clic sobre el SmackDown Six es que no eran main eventers. No eran percibidos como main eventers. Kurt Angle había estado en algunos main events, pero siempre se le consideraba un semi-main event hasta entonces. Los Guerreros, Edge, Mysterio, estas personas no encabezaban, y ahora, de repente, lo hacían. Así que esa es otra cosa. ¿Quién sube en la escalera? ¿Quién asciende? ¿Quién se convierte en la próxima gran estrella? ¿Es de NXT? ¿Es de SmackDown? ¿Es esa persona de Raw?

«¿Bronson Reed? Qué actuación estelar contra Seth Rollins. Así que aquí está Bronson Reed, que no se consideraba un main eventer. Me encantaría ver cuál sería la taquilla ahora mismo si fuéramos a Chicago y anunciáramos que el primer combate de Seth Rollins de regreso es contra Bronson Reed en Chicago, o Detroit, o Des Moines, o San Francisco, o Los Ángeles, o Houston, o Dallas, o Arabia Saudita, o Auckland, Nueva Zelanda, o en cualquier lugar del mundo. En este momento, Bronson Reed se ha destacado, de la misma manera en que Jacob Fatu debutó, se destacó, y obligó a todos a su alrededor a destacarse.

Embed from Getty Images

«Esa era la belleza del SmackDown Six: tomamos a personas que no eran consideradas main eventers y las convertimos en main eventers. Así que, sabes, SmackDown Six, podría ponerlo hoy, ‘Roman Reigns y esta persona, esa persona,’ pero también, el concepto sería, ¿quién no es un main eventer en este momento que puede serlo y debería serlo y será, y que cumple más de lo prometido?».

¿Qué opinas de las palabras de Paul Heyman?

Embed from Getty Images