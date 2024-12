Paul Heyman: «Cody Rhodes ha eclipsado a su padre»

Cody Rhodes logró hacer lo que su padre, Dusty Rhodes, nunca pudo: ser campeón mundial en WWE. En ello se basaba aquel «terminar su historia» que completó derrotando a Roman Reigns en WrestleMania XL. «The American Dream» está considerado como una leyenda de la lucha libre. Pero el también miembro del Salón de la Fama Paul Heyman cree que su hijo, «The American Nightmare», lo ha superado.

► Ha eclipsado a Dusty Rhodes

«Cuando Cody Rhodes regresó por primera vez aquí, todos teníamos la misma frase que dijimos en las conferencias de prensa. ‘¿Cómo puedes mirar a Cody y no pensar en Dusty?’. Para el crédito indescriptiblemente masivo de Cody, creo que ahora es el momento en la historia en el que nos damos cuenta de que Dusty Rhodes es el padre de Cody Rhodes.

«Cody Rhodes es el portador del apellido familiar que genera más interés y ahora es el más famoso. Si le hubieras dicho eso a alguien hace tres años, hubieran pensado que estabas loco.

«Este hombre ha trabajado tan duro, tan incansablemente y tan magníficamente, y ha logrado dar en el clavo de manera consistente durante las 52 semanas del año y nunca ha fallad. Nunca he visto una mala actuación de Cody Rhodes. Nunca lo he visto sin energía. Nunca lo he visto descansar en sus laureles.

«Si no puedes darle sus flores ahora, es porque no estás prestando atención.

«Ten siempre el pulso del público. Algunas personas lo tienen y otras no. Esa historia terminó exactamente donde debía terminar. Esa historia terminó con Roman Reigns vs. Cody Rhodes en el evento principal de WrestleMania 40.

«Ese fue el evento principal legítimo de WrestleMania 40 porque la audiencia tenía una inversión de dos años en esa historia y la vivió… La vivieron no solo al ser testigos y experimentarla, sino que la vivieron muchas veces a través de los ojos del protagonista y las luchas que tuvo que soportar, sobrevivir y superar todo con la cabeza en alto y una actitud de avance progresivo», explica el veterano en CBS Sports.

¿Cómo valoras a Cody Rhodes en la historia de WWE?

