Paul Heyman: «Bron Breakker estelarizará 12 WrestleManias»

Bron Breakker tiene un ya importante presente pero un todavía más grande futuro en la WWE. ¿Tanto como prevé su nuevo mánager, Paul Heyman?

Embed from Getty Images

Nada parece excesivo cuando se imagina el exitoso porvenir de Breakker pero Heyman lo ve de la siguiente manera, como expone en SHAK Wrestling:

“Si te sientas con Bron Breakker y él empieza a analizar su entrada, su promo, la forma en que se aproxima a su combate… Y has escuchado a otras personas en esta etapa de su carrera hacer lo mismo —nombres como Mark Calaway (quien se convirtió en The Undertaker), Steve Austin (que no tuvo precisamente una mala carrera), Brock Lesnar, CM Punk y Roman Reigns vienen a la mente—, te das cuenta de que Bron Breakker está haciendo las mismas preguntas. Y entonces entiendes que va a cumplir sus ambiciones.

Va a estelarizar una docena de WrestleManias, porque tiene la juventud, la habilidad, la fuerza, el acondicionamiento y la disciplina de su lado.”