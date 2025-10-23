Paul Heyman: «Aprendí todo de Jim Ross»

Hace unos años, Paul Heyman revalaba cuándo predijo el éxito que iba a tener Stone Cold Steve Austin cuando este aún estaba en WCW. Hoy volvemos al tema conociendo cuándo ambas leyendas se conocieron a través de recientes declaraciones del icónico mánager sobre la falta de visión de WCW en una entrevista de también hace un tiempo en la que también comentaba sobre su aprendizaje de Jim Ross y otras cuestiones de interés.

► Paul Heyman sobre WCW, Jim Ross y más

«Comencé a hacer comentarios en WCW y fui el chico más afortunado que te puedas imaginar porque aprendí de Jim Ross, y hay que reconocerlo: merece el crédito.

Es curioso porque hace un par de semanas hice una entrevista sobre algo de WWE y me preguntaron quién creía que era el mejor «hablador» de todos los tiempos y mi respuesta fue Jim Ross. Porque cuando hablo por Brock Lesnar, tengo que promocionar a Brock, a su oponente, el evento, la red de transmisión, el concepto que estamos promoviendo en televisión, ya sea WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble o un especial de la red. Jim Ross tenía que venderte todo el show completo, dos, tres, cuatro horas para WrestleMania. Tenía que venderte el evento, los participantes, que los árbitros fueran creíbles, cada cosa que veías en la televisión. Si no lo hacía, en algún momento te dabas cuenta, y yo tuve que aprender eso bajo Jim Ross. Aprendí temporización, psicología, ritmo, hablar en fragmentos cortos… todo de Jim Ross.

En términos de ser comentarista, fui el más afortunado porque mi formación inicial fue con el mejor hablador de todos los tiempos. Hoy en día, no encajaría con el estilo de comentarios actual porque ha perdido enfoque en lo que realmente importa: vender los tres conceptos más importantes. Ya sea WWE, lucha libre o cualquier forma de entretenimiento deportivo, UFC, fútbol, baloncesto, tenis… yo sigo el tenis, soy fan de Djokovic y me encanta su rivalidad con Federer. Cuando se enfrentan en semifinales o finales, estoy pegado a la televisión. ¿Por qué? Porque sé tres cosas: quiénes son, por qué compiten y por qué voy a verlo. Si respondes esas tres preguntas, tienes una venta. Hoy los comentarios han perdido eso.

Cuando me convertí en escritor principal de SmackDown, estaba obsesionado con cada combate. Preparaba a Michael Cole y Taz para llamar los combates principales. Yo exploté esa oportunidad para posicionar SmackDown como la marca superior frente a Raw, y hasta que la estructura corporativa se molestó porque SmackDown estaba aplastando a Raw, fui el responsable del equipo de comentaristas.

No quiero ser gerente general ni estar en el equipo de escritores hoy en día. Demasiadas personas interfieren en tu visión original. Me gusta escribir a largo plazo: siempre escribo el final primero y luego cómo llegar allí. Cada storyline puede durar 40 semanas, y cada semana construye sobre la anterior. Si alguien intenta insertar personajes no planeados, se rompe la visión. El trabajo de escritor actual requiere ser joven, soltero y dispuesto a competir por muchas horas; ese trabajo ya no es para mí. Pero promocionar a Brock Lesnar es fácil porque puedo hablar de él todo el día, y él, más que cualquier otro ser humano, puede respaldarlo. Es curioso cómo en esta industria, una vez que pierdes la simplicidad, te enredas en tanta basura que pierdes perspectiva.

Conocí a Steve Austin en 1991, sentado en una caja en Center Stage, y ya tenía problemas de rodilla. Observé su trabajo en Texas y su pelea con Chris Adams. Lo que me impactó fue su carisma: incluso sentado, todos notaban su presencia. Es imposible no ver a alguien con esa intensidad. Lo mismo pasa con Dwayne Johnson o Brock Lesnar: cuando entran en una habitación, todos lo notan. Uno de los problemas de WCW fue que no podían ver a estos talentos que estaban justo frente a ellos».