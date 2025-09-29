Paul Heyman anticipa un combate «histórico» en WWE RAW

Bron Breakker y Bronson Reed, miembros de The Vision, derrotaron a The Usos en Wrestlepalooza hace un par de semanas, y este lunes en WWE RAW, ambos equipos tendrán una revancha, pero en una lucha al estilo tornado, es decir, sin relevos.

► The Vision y The Usos tendrán su revancha de Wrestlepalooza

Si bien el último combate entre The Vision y The Usos tuvo a LA Knight como árbitro invitado, la cosa será distinta esta noche. Al menos así lo declaró Paul Heyman durante un mensaje reciente en su cuenta de X mientras vuela hacia el lugar de los hechos. El «Oráculo» anticipó que este combate por equipos al estilo Tornado será histórico, a la vez que agregó que Seth Rollins, líder de The Vision, se prepara para derrotar a Cody Rhodes en Crown Jewel.

«Esta noche, Bron Breakker y Bronson Reed impondrán LA VISIÓN a The Usos en una histórica lucha por equipos Tornado en vivo en WWE Raw. Mientras Seth Rollins se prepara para derrotar a Cody Rhodes por el Campeonato Crown Jewel, ¡The Brons están listos para hacer historia en parejas esta noche!»

A pesar de las afirmaciones de Heyman, The Usos irán con sed de venganza luego de su derrota en Wrestlepalooza, que también le implicó un corte a Jey Uso cuando le rebotó un impacto con la silla. Afortunadamente para el ex Campeón Mundial de peso Completo, su golpe no trajo mayores consecuencias y estará disponible para luchar esta noche junto a su hermano Jimmy.