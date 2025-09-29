Paul Heyman anticipa un combate «histórico» en WWE RAW

por
Paul Heyman

Bron Breakker y Bronson Reed, miembros de The Vision, derrotaron a The Usos en Wrestlepalooza hace un par de semanas, y este lunes en WWE RAW, ambos equipos tendrán una revancha, pero en una lucha al estilo tornado, es decir, sin relevos.

► The Vision y The Usos tendrán su revancha de Wrestlepalooza

Si bien el último combate entre The Vision y The Usos tuvo a LA Knight como árbitro invitado, la cosa será distinta esta noche. Al menos así lo declaró Paul Heyman durante un mensaje reciente en su cuenta de X mientras vuela hacia el lugar de los hechos. El «Oráculo» anticipó que este combate por equipos al estilo Tornado será histórico, a la vez que agregó que Seth Rollins, líder de The Vision, se prepara para derrotar a Cody Rhodes en Crown Jewel.

«Esta noche, Bron Breakker y Bronson Reed impondrán LA VISIÓN a The Usos en una histórica lucha por equipos Tornado en vivo en WWE Raw. Mientras Seth Rollins se prepara para derrotar a Cody Rhodes por el Campeonato Crown Jewel, ¡The Brons están listos para hacer historia en parejas esta noche!»

A pesar de las afirmaciones de Heyman, The Usos irán con sed de venganza luego de su derrota en Wrestlepalooza, que también le implicó un corte a Jey Uso cuando le rebotó un impacto con la silla. Afortunadamente para el ex Campeón Mundial de peso Completo, su golpe no trajo mayores consecuencias y estará disponible para luchar esta noche junto a su hermano Jimmy.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos