Paul Heyman analiza a Logan Paul: «¿Te lo mereces?»

El miembro del Salón de la Fama Paul Heyman visitó recientemente a Logan Paul en su podcast, Impaulsive. El manager y el luchador conversaron sobre una gran variedad de temas relacionados con sus carreras en la WWE, las cuales convergieron en 2022 cuando la celebridad luchó contra Roman Reigns por el Campeonato Universal WWE en Crown Jewel. Acordándose de ese momento, «The Wiseman» hizo una valoración del rol como villano de «Maverick».

► Paul Heyman analiza a Logan Paul

«Antes dijiste que nadie te había gritado ‘Te lo mereces’. Ahora, habiendo visto lo duro que trabajaste para llegar al ring con Roman Reigns y la elevación de tu entendimiento de esta industria al llegar al ring con Roman Reigns, porque podrías haber hecho que la mayor estrella de toda la industria, especialmente en ese momento, por no decir ahora, no luciera tan bien si no fueras el compañero de baile adecuado.”

«Después de ser testigo de cuánto lo mereces, lo primero que te diría, si estamos sentados en ese pequeño hueco que he creado para mí en gorila, es: ‘Entonces sabes que estás haciendo bien tu trabajo’. Si comienzan a apreciar lo que haces, si comienzan a apreciar lo bueno que eres, si comienzan a apreciar lo que traes a la mesa, entonces no te estás presentando como un villano de una manera tan grande que ellos ignoren todo lo que se necesita para ser ese villano.»

«Te estás presentando como uno de los villanos verdaderamente odiables de esta industria, hasta tal punto que ignoran lo que se necesita para ser tú. Eso es un cumplido para ti, es un cumplido para tu cuerpo de trabajo en este momento. Yo nunca buscaría eso. De hecho, como villano, como heel, si yo estuviera ahí fuera, y en medio de hacer valer ese punto, y ellos gritaran ‘Te lo mereces’, haría todo lo posible para molestar a esa persona.»

Logan comenta: «Mi versión de ‘Te lo mereces’ es ‘Apestas’«. A lo que Paul responde: «¡Sí». «Me encanta cuando dice eso», añade Paul. Y Heyman continúa: «¡Y apestas de verdad para mí!«.