Paul Heyman: «AEW no sería AEW sin ECW»

Entre el nacimiento de The Bloodline por la frustración de Roman Reigns, que no quiere ser jefe creativo de WWE, el recuerdo de las dos veces que quedó inconsciente en el cuadrilátero, o su idea sobre cómo programaría a Logan Paul, Paul Heyman resalta la infuencia de ECW en AEW y alguna lucha infravalorada de la promotora extrema que él comandaba y llevó a la cima de la lucha libre.

► La influencia de ECW

«De una manera, es Rob Van Dam contra Jerry Lynn. Creo que AEW es RVD. Creo que cualquiera que vea AEW está siendo testigo de un estilo que emana de Rob Van Dam contra Jerry Lynn en su estilo. Y también de Dean Malenko contra Eddie Guerrero. Creo que si miras cualquier combate entre Dean Malenko y Eddie Guerrero de ECW, o entre Rob Van Dam y Jerry Lynn de ECW, verás exactamente cuál es el concepto que AEW ha empleado en su estilo.

También creo que recibimos mucho crédito. Nosotros, ECW, recibimos mucho crédito por la popularidad del combate de tres personas, y no creo que haya habido un combate de tres personas en la historia que haya sido tan emocionante como la serie de combates entre Super Crazy contra Tajiri contra Little Guido, quien luego se conoció como Nunzio en WWE. Sugeriría que esos combates de tres personas son los más infravalorados, los más subestimados. Y solo porque estaban en la parte de apoyo de la cartelera para, en ese momento, los grandes combates por los títulos que estábamos presentando y realmente impulsando como el centro de la promoción, la gente, en términos históricos, ha perdido de vista cuán influyente fue Super Crazy contra Tajiri contra Little Guido. Y la calidad de los combates que ellos ofrecieron resiste la prueba del tiempo.

No paso mucho tiempo mirando hacia atrás, y paso aún menos tiempo viendo imágenes del pasado. Pero me he topado con un par de sus combates y termino viéndolos de principio a fin, y rara vez hago eso. Simplemente me asombro al verlos. Si ese combate hubiera sido llevado a una plataforma más grande, habría terminado en los pay-per-views de WCW o WWE. Habría sido considerado uno de los mejores combates en la historia del género, sin lugar a dudas«.

