Paul Heyman a Bray Wyatt: «¡El mundo será tuyo!»

Hace unas horas recordábamos cuando Daniel Bryan predijo el éxito de Jon Moxley en la WWE. Hoy, nos acordamos del spoiler de Paul Heyman sobre Bray Wyatt. Como en la anterior ocasión, volvemos al año 2012, ¡cuando «The Eater of the Worlds» todavía estaba en FCW! No por casualidad Heyman es uno de los mayores visionarios de la lucha libre profesional.

► No era una predicción sino un spoiler

Las palabras del ex-mandamás de la ECW y la respuesta del hoy fallecido luchador –sin duda, el mundo fue suyo antes de que nos dejara repentinamente en 2022– fueron publicadas por ambos en redes sociales, pero solo contamos con el último mensaje de Heyman trece años después. Aún así, lo más interesante es lo que se dijeron y que jugaron con la idea de asociarse:

Paul Heyman: «Bray Wyatt está destinado a la grandeza. No lo habéis escuchado aquí primero. Pero lo digo, ¡tiene más pasión que cualquier otro!».

Bray Wyatt: «Muchas gracias por las amables palabras señor, significa mucho para mí. Ah, quiero que sepa que si alguna vez necesita un nuevo cliente, que sería un honor».

Paul Heyman: «Te lo aseguro, al placer sería mío. Y el futuro….oh, el futuro…¡sería todo tuyo!».

@HuskyWWE I assure you, the pleasure would be all mine. And the future … Oh the future … would be all yours! — Paul Heyman (@HeymanHustle) July 14, 2012

Es interesante apuntar que Bray Wyatt estaba en FCW después de haber pasado por NXT (cuando era un concurso y no una marca) además de Raw y SmackDown bajo el nombre de Husky Harris como integrante de la facción The Nexus. Aquello nunca funcionó y regresar al territorio de desarrollo para girar por completo su personaje y carrera fue lo mejor que le pudo pasar.