Los comentaristas de UFC Paul Felder y Michael Bisping han criticado a Ilia Topuria por su aparente negativa a pelear contra Arman Tsarukyan.

Tsarukyan (23-3 MMA, 9-2 UFC) ha estado cerca de la cabeza de la clasificación en la categoría de 155 libras durante algún tiempo. Al peleador armenio se le concedió una oportunidad por el título contra el entonces campeón Islam Makhachev en el UFC 311 en enero, pero se vio obligado a retirarse en el último momento debido a una lesión en la espalda.

Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC), que recientemente se adjudicó el título vacante de peso ligero de la UFC al noquear a Charles Oliveira en el UFC 317, dijo durante una aparición en un podcast con los Nelk Boys que preferiría dejar vacante el título antes que darle a Tsarukyan otra oportunidad de pelear por el cinturón.

«Le van a dar una pelea antes de la oportunidad por el título porque no hay manera, yo soy el campeón del mundo. Nunca le voy a dar la oportunidad de pelear por el título», dijo Topuria. «Le diré: “Escucha, si ese es el caso, quédate con mi cinturón”. No lo haré».

Esa noticia no ha sentado bien a los comentaristas de la UFC Paul Felder y Michael Bisping. Durante el último episodio de su podcast Believe You Me, ambos expresaron su decepción con Topuria.

«Quiero decir, el tipo es el contendiente número uno», dijo Felder, «y decir que prefieres renunciar al cinturón antes que pelear contra él es… vamos, hombre. Nos estamos dejando llevar un poco. Ya hemos hablado de esto antes, de que los peleadores de esta generación, cuando llegan a la cima, están tan dispuestos a saltar de una categoría de peso a otra y a negarse a pelear contra (otros) rivales»

«¡Así no es como funciona, joder, tío! Si el tipo es el número uno y la UFC dice: «Este es el tipo, tú eres el campeón. Tú tienes el cinturón». Ese es con quien peleas. Si eres el mejor y (crees que) él no está a tu nivel y todo ese tipo de cosas, entonces demuéstralo. Solo sal ahí fuera y demuéstralo. Odio, odio eso».

«¿Por qué dices que renunciarías al cinturón?», respondió Bisping. «Soy el mayor fan de Ilia, ¿verdad? Me encanta cómo se comporta. En todas las interacciones que he tenido con él, se ha mostrado muy respetuoso. Es obvio que es un monstruo dentro del octágono. Es técnicamente brillante. Tiene mucha clase. Es increíble. Es increíble. Pero ¿por qué dice eso? Creo que solo lo dice para molestarle».