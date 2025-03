Paul Felder: «Jon Jones “parece que está esquivando a Tom Aspinall»

El comentarista de UFC Paul Felder está cada vez más preocupado por el estado de Jon Jones vs. Tom Aspinall.

La expectativa por una pelea de unificación del título de peso completo entre Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) y el campeón interino Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) ha estado creciendo durante más de un año. El director ejecutivo de UFC, Dana White, garantizó que sucedería en diciembre, pero la última actualización de Aspinall fue mucho más sombría.

Aspinall, de 31 años, declaró recientemente que Jones, de 37 años, está «esperando» finalizar la pelea, y afirmó que estaría dispuesto a aceptar otra pelea siempre que sea por el cinturón indiscutible.

Jones ha afirmado en el pasado que estaría contento con renunciar para que la división pudiera seguir adelante, especialmente si pudiera conseguir su enfrentamiento preferido con el campeón de peso semicompleto Alex Pereira.

Felder, comentarista y analista principal de UFC, así como copresentador del podcast “Believe You Me” con el miembro del Salón de la Fama de UFC Michael Bisping, tiene una sensación incómoda sobre toda la situación.

“Estoy empezando a ponerme un poco nervioso por eso. Ahora que Pereira se está preparando para pelear (en UFC 313), si obtiene una gran victoria, creo que tomará el micrófono y dirá: ‘Quiero pelear con Jon Jones’. Si eso sucede y logra que la gente se sienta atraída por ello, entonces tal vez exista una posibilidad, ya sabes cómo es la UFC: quieren las peleas más grandes y mejores. Si esa parece ser la forma en que todos quieren que se desarrolle la pelea, entonces tal vez eso suceda.

“Es una pelea que me encantaría ver, pero no cuando hay alguien como Tom Aspinall, que es emocionante, que es la próxima generación de estos pesos completos, y es alguien que la mayoría de nosotros cree que realmente podría vencer a Jon. No digo que lo hará, pero si hay un chico ahí afuera en este momento, creo que todos lo estamos viendo y pensando: ‘Este chico tiene lo que se necesita para ser el chico que lo haga’. Es rápido, pega muy fuerte. Esa es la pelea que queremos ver. Esa es la pelea más importante que podemos hacer».