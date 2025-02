Paul Ellering, reflexivo tras su despido de WWE

Como ya lo informamos aquí en SÚPER LUCHAS, Akam y Rezar fueron despedidos de WWE en la última ola de despidos. Y junto a ellos, su mánager, el talentoso y recordado Paul Ellering.

Pues bien, el exluchador, de 71 años de edad, recientemente se mostró reflexivo en torno a su despido de WWE. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Ellering compartió con los fans el siguiente mensaje:

.@WWE Yesterday, the clouds covered the bright sun.

Today, the sun shines on a clear and robust future.#AOP. The most Precious One. #MEGA pic.twitter.com/flIIoyWtQh

— Paul Ellering (@PaulElleringWWE) February 8, 2025