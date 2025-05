Paul Craig pelea por su futuro en UFC Vegas 106

Paul Craig hará su aparición número 20 en el octágono en UFC Fight Night 256, y espera que no sea la última. Craig (17-9-1 MMA, 9-9-1 UFC) llega al combate del sábado contra Rodolfo Bellato (12-2-1 MMA, 1-0-1 UFC) en el UFC Apex ( ESPN+ ) con una racha de tres derrotas. Es una situación en la que el boxeador de 37 años nunca se había encontrado, y no ignora la realidad.

Por eso Craig hizo cambios significativos. Tras un récord de 1-3 en la división de peso mediano, Craig regresa a la categoría de peso semicompleto, donde ha vivido sus mejores momentos con victorias sobre el actual campeón Magomed Ankalaev y el excampeón Jamahal Hill.

Según Craig, desarrolló un «trastorno alimenticio» con la drástica reducción a 84 kilos, lo que dañó partes vitales de su cuerpo con un posible costo a largo plazo. Dijo que no se arrepiente del sacrificio, pero que los resultados no llegaron. Ahora necesita revertir la situación, o Craig afirmó que su puesto en la UFC está en grave riesgo.

«Ese ascenso a peso mediano en aquel momento fue una gran idea, y después de esa victoria contra Andre Muniz en Londres, que fue increíble, no tuve la oportunidad de empezar a competir en peso mediano. Eso se debe a que tenía tres pesos medianos de alto nivel frente a mí. Peleé contra Caio Borralho, Brendan Allen y Bo Nickal. No son unos inútiles en este deporte. Perder contra ellos no es una vergüenza. Es difícil recuperarse de tres derrotas porque este deporte se trata de entretener. Si no entretienes y no ganas, la UFC no tiene derecho a retenerte. Y yo mismo lo sé».

No me hago ilusiones de que una derrota el sábado por la noche me impida tener un contrato con la UFC el lunes por la mañana. Eso, para mí, es fuego. Eso es lo que necesito. Doy lo mejor de mí cuando estoy entre la espada y la pared. Por eso esta pelea es ideal para mí.