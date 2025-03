Patricio Pitbull y una carrera al título pluma UFC

En vísperas de su debut en el octágono en el UFC 314 dentro de dos semanas, Patrício Pitbull (36-7) ha hablado de la motivación que le llevó a pasar de Bellator / PFL a la UFC.

Pitbull (nombre real: Patricio Freire) anunció recientemente que ha firmado con el líder mundial, y el luchador de 37 años está listo para hacer su primera aparición dentro del Octágono cuando se enfrente al ex retador al título del peso pluma Yair Rodríguez (19-5 MMA, 10-4 UFC) en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 12 de abril.

El veterano brasileño disfrutó de cuatro carreras separadas como campeón de peso pluma de Bellator entre 2011 y 2024, ganando un récord de quince peleas por el título mundial dentro de la promoción durante ese período.

Pitbull negoció su liberación de su contrato con la PFL a principios de este año y declaró que firmaría con la UFC o se alejaría por completo del deporte, algo que confirmó a Megan Olivi durante una entrevista esta semana para el canal de YouTube de la UFC.

«Porque ya había alcanzado todos mis objetivos», dijo Pitbull a Olivi cuando se le preguntó si era cierto que había estado contemplando seriamente la retirada. «Así que, para mí, no tenía sentido seguir peleando. Ya no peleaba por dinero, gracias a Dios.

«En mi victoriosa carrera conseguimos un muy buen rendimiento económico en las organizaciones en las que estuve. Pero a mí me faltaba un trofeo en mi estantería y era el de la UFC. Si siguiera peleando por dinero en otras organizaciones, ya no tendría sentido para mí. Así que esta es la leña que me faltaba para arder dentro de mi corazón«.

► Patricio Pitbull aspira al título en la UFC

Pitbull se enfrentará a Rodríguez en la cartelera de un evento de pago por evento, que estará encabezado por la pelea por el título del peso pluma entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes.

Con Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dispuesto a dejar vacante el título de 145 libras y pasar permanentemente a la división de peso ligero, la división de peso pluma está experimentando cambios significativos.

Un gran número de posibles retadores se están alineando para enfrentarse al ganador del evento principal del UFC 314, y Pitbull reveló que ha estado observando de cerca a todos ellos mientras esperaba firmar con la UFC.

«Sí, he estado observando a los quince primeros», dijo Pitbull a Olivi. «Movsar Evloev, Aljamain Sterling, Yair Rodriguez, Alexander Volkanovski y Diego Lopes. A todos ellos los seguía muy de cerca porque sabía que podría recibir una oferta de pelea muy pronto y tenía que estar preparado para cualquiera de ellos«.

Yair Rodríguez ocupa actualmente el quinto lugar en la clasificación del peso pluma y Pitbull cree que una victoria sobre «El Pantera» debería catapultarle a la lucha por el título.

«Una pelea contra Yair Rodríguez me coloca en un gran lugar en esta división», dijo, «así que si mi desempeño será bueno, creo que pelearé por el título«.