Patricio Pitbull nombra quién puede destronar a Alexander Volkanovski

Alexander Volkanovski hizo retroceder el tiempo para recuperar el cinturón de peso pluma de la UFC con una victoria sobre un mucho más joven Diego Lopes en abril, pero Patricio Pitbull no ve a «The Great» teniendo otro reinado largo en la división.

Pitbull, ex campeón de dos divisiones de Bellator que se enfrenta a Dan Ige en la cartelera principal del UFC 318 del sábado por la noche en Nueva Orleans, espera que la leyenda de las 145 libras tenga dificultades contra un tipo específico de desafío en el futuro.

“Una pelea es una pelea, obviamente, pero veo que ya no tiene un buen mentón. Es muy atlético, se mueve muy bien, tiene excelentes estrategias de juego y sigue siendo ese tipo difícil de pelear: aterriza y se aleja, te lleva a la jaula y te mantiene ahí, pero si pelea con alguien que golpea fuerte y lo toca, le irá mal. Alguien con ese estilo, como Aaron Pico o Jean Silva ”.

Silva tiene marca de 5-0 en el UFC con cuatro nocauts y una sumisión y se enfrenta a Lopes en el evento principal de Noche UFC 3 el 13 de septiembre. Pico ingresa al UFC después de nueve nocauts en 13 victorias bajo las banderas de Bellator y PFL, pero su combate en UFC Abu Dhabi con Movsar Evloev fue cancelado debido a la lesión de su oponente.

Pitbull admite que esperaba que Lopes fuera un enfrentamiento complicado en el evento principal de UFC 314, pero Volkanovski tuvo la estrategia perfecta para volver a la cima después de dos brutales derrotas por nocaut consecutivas ante Islam Makhachev e Ilia Topuria .

“Pensé que Diego Lopes también podría complicarle las cosas si hubiera acelerado el ritmo, pero el bajito hizo el juego correcto, entrando y saliendo, así que ese es el camino. Un tipo contundente podría noquear a Volkanovski. No creo que Evloev le quite el título, no podrá hacerle daño. Realmente tiene que ser alguien más agresivo”.