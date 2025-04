Patricio Pitbull nombra oponentes ideales para próxima pelea

Patricio Pitbull terminó casi la mitad de sus peleas bajo la bandera de Bellator, construyendo un récord de 24-6 con 14 nocauts a lo largo de tres reinados como campeón de peso pluma en la ya extinta empresa. Sin embargo, no pudo repetir ese éxito en su esperado debut en la UFC.

El brasileño de 37 años perdió por decisión ante Yair Rodríguez en la cartelera estelar de UFC 314 el sábado pasado y se va de Miami con la sensación de que podría haberlo hecho mejor. Pitbull admitió que el inicio de la pelea fue «aburrido», con poca acción por parte de ambos bandos, pero Rodríguez finalmente mereció el reconocimiento.

“Quizás después de tantos años peleando a cinco asaltos, no sé si mi sentido de urgencia tardó demasiado en activarse. Fue mi error no empezar con el pie en el acelerador, pero es comprensible porque eso podría haber llevado a un error. No me gusta cometer errores. Me gusta dar en el blanco cuando disparo. En general, podría haber hecho más, haberle dado la batalla, haberlo cazado, pero es demasiado tarde para saberlo. Podríamos haberlo hecho mejor”.