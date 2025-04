Patricio ‘Pitbull’ descarta que este demasiado viejo para la UFC

Patricio “Pitbull” peleará el sábado en la UFC. Esa es una frase que durante mucho tiempo impactaría a los fanáticos de las MMA. Pero Freire (36-7 MMA, 0-0 UFC), el mejor peleador promocional de Bellator, casi consensuado, debutará en el UFC 314 en el Kaseya Center.

« He estado esperando este momento toda mi carrera, así que estoy muy contento. He tenido buenas experiencias en mi carrera con Bellator. RIZIN en Japón es un gran espectáculo. Pero estar en la UFC es diferente».

Freire, de 37 años, ostentó el oro en peso pluma y peso ligero de Bellator durante su período de 30 peleas para la promoción que comenzó en 2010. Freire siempre fue un defensor de que existieran múltiples opciones para los luchadores de MMA de alto nivel.

Sin embargo, más que el hombre de empresa por excelencia, Freire era el hombre de negocios por excelencia. Cobró grandes cheques para la segunda promotora de peleas más reconocida, encabezando numerosos eventos. Pero cuando Bellator se fusionó con PFL, Freire sintió que la promotora no estaba cumpliendo con su parte de la relación comercial y solicitó su liberación . La liberación le fue concedida .

A pesar de las batallas y las guerras de ser el rostro reinante de la promoción durante mucho tiempo, Freire rechazó la idea de que su trayectoria lo ha desgastado.

Con todo respeto a cualquiera que piense eso, especialmente a Michael Bisping, quien entiende perfectamente las peleas, pero yo no he sufrido mucho daño en mi carrera. Me han noqueado una vez, incluyendo peleas en gimnasios. He podido evitar muchas de esas cosas y he trabajado mucho para mantenerme sano y mejorar mi físico en el gimnasio.