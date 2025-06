Patchy Mix predice un rebotar tras derrota ante Bautista en UFC 316

Patchy Mix experimentó lo que muchos otros luchadores debutantes en la UFC pasan el sábado.

Tras el UFC 316, el excampeón de peso gallo de Bellator reconoció su decepción y afirmó que se recuperará. Mix (20-2 MMA, 0-1 UFC) hizo su esperado debut promocional en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, como favorito en las apuestas contra Mario Bautista (16-2 MMA, 10-2 UFC), pero pareció no tener éxito en la derrota por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

«Fue una noche difícil en la oficina. Pero agradezco a quienes me han apoyado y me han acompañado en este proceso. Me hubiera gustado hacer más y adaptarme. Volveré más fuerte a partir de ahora«.