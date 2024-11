El comentarista de Raw, Pat McAfee logró un nuevo acuerdo bastante lucrativo con ESPN para regresar a comentar ESPN College GameDay durante la temporada 2024-2025, similar a lo que había venido realizando desde hace unos años, y al igual que en aquel entonces, anunció su ausencia temporal de la programación de la marca roja, a la que espera volver el próximo año, con el estreno del programa en Netflix.

► Pat McAfee está entrenando pensando en Royal rumble 2025

Los fanáticos de la WWE ya se están preparando para el Royal Rumble, que se llevará a cabo en el Lucas Oil Stadium el 1 de febrero de 2025, como parte de la nueva y emocionante asociación de la WWE con Indiana Sports Corp, y aunque aún falta mucho para el evento, ya hasta se especulan con los posibles ganadores.

Al respecto, cuando se le preguntó directamente en The Pat McAfee Show al anfitrión del programa si planea lanzarse al ring en el próximo Royal Rumble, Pat McAfee no dudó en contemplar esa posibilidad: «Woah, woah, he estado haciendo ejercicio. ¿Qué te parece? He estado más saludable que nunca».

Con estas declaraciones, Pat McAfee alimentó las esperanzas de los fanáticos que querrán verlo de vuelta en el ring, luego de que en la edición de este año decidió no involucrarse físicamente, pese a que tuvo el turno número 22. Allí, simplemente decidió evitar una confrontación directa con el gigante Omos, entre otros que estaban en el ring en ese momento.

La última vez que Pat McAfee luchó en el ring fue en WrestleMania 38, cuando combatió contra Austin Theory, y luego hiciera lo propio contra Vince McMahon.