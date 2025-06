Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el día de ayer, la leyenda de la NFL y comentarista de WWE, Pat McAfee, anunció al mundo que no iba a comentar más en Raw por un buen tiempo. Esto, luego de que los fans se preguntaran por su ausencia en la mesa de comentaristas por tercera semana consecutiva.

McAfee explicó que se siente muy cansado con tantas cosas que hay en su vida, así que decidió apartarse de su trabajo en Raw para recargar baterías. Pues bien, el mensaje no cayó bien entre los fans, quienes se burlaron de McAfee y hasta desearon que nunca volviera a WWE.

“I was getting pretty exhausted.. I produce/host a 5 day a week show, have been on the go every week since Dublin last year before College Football.. plus I run my growing company with 14 employees and have a 2 year old daughter”

“YOU’RE NOT EXHAUSTED ENOUGH BITCH.. NEED YA TO… pic.twitter.com/Vw8RMqzPOm

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 25, 2025